В Новосибирске состоялось богослужение памяти профессора Иоганна Труммера (+ ФОТО)

Субботним вечером, 7 октября 2023 г., в Кафедральном соборе Преображения Господня в рамках инаугурационных мероприятий, связанных с установкой нового духового органа, состоялось памятное богослужение, посвящённое известному австрийскому органисту, педагогу, католическому священнику Иоганну Труммеру.

Деятельность о. Иоганна Труммера с равной продуктивностью охватывала несколько сфер – музыкальной науки, педагогики, концертно-исполнительского искусства. Он обучался в Университете теологии и музыковедения г. Граца, где защитил диплом по классу органа и клавесина. В дальнейшем И. Труммер преподавал в Университете, являлся проректором Высшей духовной семинарии епархии Грац-Зеккау (Австрия), деканом Института церковной музыки и органа. Был заслуженным профессором Университета музыки и сценических искусств в г. Граце, доктором искусствоведения и теологии. Входил в состав правления Международного Баховского общества в Лейпциге (Германия).

Иоганн Труммер исполнял органную музыку во многих европейских странах, в США, Канаде, Израиле, на Филиппинах, записывал диски. Он также был автором публикаций по литургике, музыковедению, истории австрийской церковной музыки, церковному пению, исполнительству.

Отец Иоганн, который очень любил Россию, неоднократно играл в Кафедральном соборе на Малой Грузинской улице в Москве и выступал с концертами в других российских городах, проводил занятия для российских приходских органистов. Не раз профессор Труммер был в Новосибирске с мастер-классами для молодых органистов — воспитанников Новосибирской консерватории. В столице Сибири он также дал несколько удивительных концертов.

Организатор и идейный вдохновитель конкурсов, фестивалей и органных форумов, а так же органостроитель, именно он занимался проектом и спонсированием нового духового органа, который построили на Филиппинах и вот теперь установили в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Выдающийся музыкант был убежден, что орган, которому предстоит звучать в храме, обязательно должен изготавливаться с искренней молитвой, ибо ему надлежит петь для Бога. Конечно, все ждали очередного приезда маэстро в Новосибирск на открытие нового органа в главном храме Преображенской епархии, однако 18 июля 2019 года на 80-м году жизни Иоганн Труммер преставился ко Господу.

Да упокоит его Господь в селениях праведных!



(Фото — ТВ «Кана»)