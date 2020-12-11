В Новосибирске известные юристы обсудили актуальные вопросы деятельности религиозных организаций

11 декабря в Епархиальном Центре им. епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске прошел юридический семинар «Актуальные вопросы правового регулирования деятельности религиозных объединений».

Семинар проводили адвокаты Славянского правового центра: Сергей Чугунов — председатель правления Института верховенства права, руководитель Конституционной практики АБ «Славянский правовой центр» и Станислав Кулов — директор Института верховенства права, главный редактор сетевого издания «Религия и право», советник члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Среди участников мероприятии были также Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт и некоторые епархиальные священники.

Участники семинара смогли узнать и обсудить следующие вопросы: последние решения Конституционного Суда РФ в области свободы вероисповедания и их практическое применение, где и в каком виде религиозная организация обязана размещать свое наименование, особенности проведения богослужений в жилых помещениях, а также в иных помещениях в соответствии с позициями Конституционного Суда РФ, актуальные вопросы осуществления миссионерской деятельности, актуальные проблемы реализации свободы вероисповедания в РФ в 2020 году.

Во время семинара всем его участникам была предоставлена возможность задать интересующие вопросы и получить актуальные ответы экспертов.

Фото — А. Эльмусов