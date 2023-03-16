В Новосибирске прошла встреча региональных директоров «Каритас Преображенской епархии»

С 13 по 15 марта с.г. в Новосибирске проходила встреча региональных руководителей «Каритас Преображенской епархии» с администрацией Епархиального (головного) офиса.

Некоторыми подробностями об этом мероприятии с нами поделилась сестра Дарья Рассказова, CSSE:

— Тема нынешней встречи была посвящена обсуждению Сводного документ по стратегии «Каритас Преображенской епархии» на 2023-2025 годы. У нас была организована дискуссионная площадка в конференц-зале нашего Епархиального офиса. Разбирались существующие проекты, был проведён их мониторинг. Мы вместе с коллегами порассуждали, как эти проекты улучшить.

Также были запланированы новые проекты и утверждены изменения в текущих.

Кроме того, обсудили мы и следующие вопросы: как лучше и эффективнее помогать нуждающимся людям; какую именно помощь сегодня хотят от нас получать; как сегодня нашу миссию видит сама Церковь, и что в нынешних обстоятельствах наиболее важно для исполнения этой миссии социального церковного служения.

На повестке стояло также обсуждение финансовых вопросов, поскольку наше финансирование — в основном иностранное, однако мы стараемся привлечь к помощи и местные ресурсы.

Всегда на подобных встречах мы делимся личным опытом, какими-то своими радостями, а бывает, что и горестями. Такие встречи обязательны для нашей работы, их регулярность – не реже двух раз в год оффлайн. Есть, конечно, и более частое коллегиальное общение, но уже онлайн.

Во вторник 14 марта мы смогли встретиться с Президентом нашей структуры – Епископом Иосифом Вертом. Для нас это было очень важно, поскольку мы не просто занимаемся социально-ориентированной деятельностью, но являемся организацией, которая представляет социальное служение Католической Церкви. Рады, что в этот раз получили от Владыки благодарности, а также неизменную поддержку. Отец Епископ ежемесячно встречается со мной, он в курсе всех подробностей и изменений, его участие в жизни епархиального Каритас никогда не бывает формально — оно именно предметно, конкретно, осознанно и конструктивно. Поэтому очень важно, чтобы и региональные администраторы имели подобные встречи с Правящим Епископом, чтобы они могли реально чувствовать близость Католической Церкви к нашим проблемам, заинтересованность в результатах нашей работы.

В завершение ещё стоит отметить, что участниками мероприятия стали руководители отдельных юрлиц – то есть, наших самых больших региональных представительств: кроме Новосибирска, это ещё Барнаул, Челябинск и Омск; а также руководители отдельных очень крупных проектов.