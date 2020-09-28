В Новосибирске приземлился самолет в медицинской маске

Вечером в субботу, 26 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился самолет авиакомпании Cargolux. На носу судна была нарисована медицинская маска.

«Дизайн самолета люксембургской авиакомпании Cargolux уже успел стать знаменитым в Европе: на нос самолета «натянули медицинскую маску» ‒ внешний вид воздушного судна должен агитировать людей активнее пользоваться этим полезным приспособлением», — пишет «МК в Новосибирске».

Пропагандистскую кампанию за ношение масок поддержало правительство Люксембурга – после этого и частные предприятия страны приняли участие в борьбе с коронавирусной инфекцией; фирма, занимающаяся воздушными грузоперевозками, агитирует за соблюдение противоэпидемических мер вот таким оригинальным образом. Идею поясняет и надпись на борту самолета «Not without my mask» ‒ на русский это можно перевести как «ничего без моей маски».

В аэропорту Толмачёво самолет со злободневным рисунком сфотографировала новосибирский споттер (человек, увлекающийся наблюдением и фотосъемкой самолетов) Светлана Балаева.

— Сняла вчера в Толмачёво. Это не первый его прилёт к нам, был до этого два раза, но время было неподходящее. Начала отслеживать его после нанесения маски, — пояснила журналисту портала НГС Светлана.

Светлана Балаева добавила, что маска на самолете появилась в конце августа.

Фото люксембургского гостя она разместила в социальных сетях.

Cargolux — грузовая авиакомпания, базирующаяся в Люксембурге. Является одной из крупнейших европейских транспортных авиакомпаний, работающих по всему миру с регулярными перевозками.

(Фото: ВК/Светлана Балаева)