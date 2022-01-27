В Нидерландах 2020 год стал рекордным по числу эвтаназий

В 2020 году в Нидерландах зафиксировано более эвтаназий, чем за все предыдущее время с момента ее легализации в 2002-м, пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на spzh.news и CNA Deutsch.

Число эвтаназий составило 6 938, таким образом в среднем происходило 19 эвтаназий в день. По сравнению с 2015 годом это означает увеличение более чем на 25 процентов.

Согласно текущему отчету, хотя доля людей с раком по-прежнему самая высокая (65%), она снижается по сравнению с другими диагнозами эвтаназии, некоторые из которых являются новыми, такими как накопление старческих жалоб (235 случаев) или деменция (170 случаев).

Если врачи общей практики не одобряют эвтаназию, в дело вступают частные поставщики. Например, в 2020 году 77 процентов случаев эвтаназии пациентов с психическими заболеваниями по всей стране было проведено в частном Центре экспертизы эвтаназии (EE), как и около половины всех случаев эвтаназии по мотивам старческого слабоумия. Случаи эвтаназии из-за психических заболеваний достаточно распространены.