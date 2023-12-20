В Неаполе в очередной раз повторилось чудо разжижения крови святого Януария

Неаполитанская архиепархия (Италия) объявила, что чудо разжижения крови святого Януария в очередной раз повторилось в субботу, 16 декабря 2023 года, по окончании Мессы, отслуженной в честь его как святого покровителя города, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Архиепархия сообщила в Facebook, что в 10:35 16 декабря «было объявлено о разжижении крови святого Януария» по окончании Евхаристии, совершаемой в Королевской часовне Сокровищ святого Януария в Неаполитанском кафедральном соборе.

Мессу отслужил монсеньор Винченцо Де Грегорио «по случаю праздника покровительства святого Януария, который традиционно сопровождается надеждой на чудесное разжижение крови святого», сообщила архиепархия.

Чудо разжижения традиционно происходит три раза в год: в ознаменование перенесения его останков в Неаполь (суббота перед первым воскресенье мая), в его литургический праздник (19 сентября) и в годовщину извержения близлежащего Везувия в 1631 году, когда заступничество святого Януария было призвано, и город был избавлен от последствий извержения (16 декабря).

Однако 23 ноября, как сообщается, чудо также неожиданно произошло после того, как Константинопольский патриарх Варфоломей I взял в руки реликвию во время посещения Неаполитанского собора. Это событие было подтверждено генеральным викарием православной епархии Италии (Константинопольского патриархата) отца Виссариона Вакароса.