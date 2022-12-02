В начале следующего года Папа Франциск совершит паломничество в ДРК и Южный Судан

Папа Франциск совершит ранее отложенный апостольский визит в Демократическую Республику Конго и Южный Судан с 31 января по 5 февраля 2023 года, сообщает Зал печати Ватикана. В южносуданской столице Святейшего Отца будут сопровождать архиепископ Кентерберийский и модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии. Передает русская служба Vatican News.

В начале июля 2022 года Епископ Рима планировал посетить эти две африканские страны «как паломник мира и примирения», но в июне – в обращении в африканским верующим – выразил глубокое сожаление о том, что по состоянию здоровья он вынужден отложить «этот столь желанный и долгожданный визит» и призвал не терять надежды на скорейшую встречу.

По сообщению Зала печати Ватикана, 31 января 2023 года Папа отправится в столицу Демократической Республики Конго Киншасу, где по прибытии встретится с президентом страны, представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса. На следующий день, утром 1 февраля, он совершит Святую Мессу в столичном аэропорту. Во второй половине дня в апостольской нунциатуре состоятся две встречи: с пострадавшими от вооружённого насилия, которые прибудут с востока страны, и с делегатами гуманитарных организаций. На следующий день, 2 февраля, Епископ Рима пообщается с молодёжью, катехизаторами, а затем возглавит молебен с участием духовенства, монашествующих и семинаристов. В конце дня Святейший Отец побеседует в частном порядке с собратьями из Общества Иисусова.

Утром 3 февраля Папа встретится с поместным епископатом, после чего направится из аэропорта Киншасы в столицу Южного Судана. В городе Джуба – после приветственной церемонии – состоится визит вежливости к президенту Республики; последует встреча с представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Утром следующего дня Папа встретится с южносуданским духовенством и пообщается в частном порядке с членами Общества Иисусова. На вторую половину дня запланирована встреча с внутренними переселенцами и экуменический молебен. Утром 5 февраля, в день отъезда, Папа Франциск совершит Святую Мессу в мавзолее Джона Гаранга. Прибытие в римский международный аэропорт Фьюмичино запланировано на 17 часов 30 минут.