В Москве состоялась премьера фильма «Фатима — Россия: мост или стена?»

Премьера документального фильма «Фатима — Россия: мост или стена?» состоялась 12 января в Культурном центре «Покровские ворота». Об этом сообщает Благовест-инфо.

Фильм создан Blagovest Media International / 4L Communications, Ireland в 2020 году. У зрителей была возможность посредством Zoom-связи пообщаться с режиссером фильма Ником Горячкиным (Бельгия/Россия), который рассказал, что почти десять лет над картиной работала международная группа кинематографистов-волонтеров из Бельгии, России, Великобритании, Ирландии и Португалии с благословения тогдашнего епископа Лейрии — Фатимы Антониу Марту (ныне – кардинал) и настоятеля санктуария о. Виржилиу Антуниша (ныне – епископ Браги).

Режиссер напомнил, что о явлении Богоматери в португальской Фатиме в 1917 г. и пророчествах, которые были явлены трем детям-пастушкам, хорошо известно во всем мире, об этом событии сняты художественные и документальные фильмы. Однако в России об этом «практически никому неизвестно, кроме русских католиков», несмотря на то, что в Фатиме Богородица указала на особую роль России в будущем мира и Церкви. Авторы фильм допускают, что «неприятие» Фатимских чудес православными связано с «опасениями прозелитизма». Чтобы рассеять эти страхи, кинематографисты решили снять «россиецентричный» фильм о Фатиме, чтобы, как сказал Николай Горячкин, «вместе подумать, что значила Фатима для России сто лет назад и что значит теперь». Создатели не ставили своей задачей подробно рассказать об истории Фатимских явлений, но познакомили зрителей с мнением самых разных людей из разных стран: католических и православных священнослужителей, монашествующих, мирян, историков, философов, диссидентов времен СССР, публицистов – о значении Фатимы для всего мира и для России, в частности.

Режиссер зачитал приветствие известного ирландского продюсера Фила Маллали, который, обращаясь к российским зрителям, написал: «Из-за того, что Церковь много лет была гонима в России и верующие страдали намного более, чем мы, западные христиане, именно вы призваны помочь осуществиться Божьему плану по установлению Царства Божьего на земле… «Да будут все едино» – именно эти мысли заключены в посланиях Богородицы в Фатиме. Пророчества Фатимы предназначаются всем людям, независимо от конфессии …» И первая же реплика, которая звучит в фильме, – именно про это. «Фатимское послание для России взывает к сущностному дораскольному христианству. Есть смысл не нагнетать противостояние, а довольствоваться общим участием в борьбе против растления человечества», – говорит политолог Евгений Вертлиб (США).

Те, с кем беседуют создатели фильма, обращают внимание на то, что сто лет назад «духовный невидимый мост связал Россию и Португалию». Профессор Ольга Сокурова (Санкт-Петербург) напомнила, что в том же 1917 году в Москве была обретена Державная икона Богоматери, и символически это означало, что отрекшийся от престола Николай II «передал Владычице истинную, невидимую власть над Россией». «Россия занимает особое место в посланиях Фатимы», – говорит постулатор процесса канонизации пастушков-свидетелей Фатимских явлений сестра Анжела Коэльо. И подчеркивает при этом: «Дева Мария принесла людям надежду. В Фатимских явлениях Дева Мария показала себя как Мать всего человечества».

Историк Анастасия Паламарчук, размышляя о природе Фатимских и всех других явлений святых и Богоматери, известных в истории христианства, отмечает, что это «особый язык, которым на протяжении столетий Бог обращался к человеку». Цель всех этих явлений – привести человечество ко Христу. Об этом же беседуют друг с другом протоиерей Андрей Елисеев, настоятель православного Николаевского собора в Ницце, и монс. Лусиану Герра, бывший ректор Фатимского святилища, – о том, как важно верить в то, что примирение Церквей возможно, что все христиане вместе могут противостоять вызовам секуляризма и релятивизма. «Я убежден, то если христиане России лучше узнают о Фатимских явлениях, то обнаружат, насколько они – важная часть народа Божьего», – сказал монс. Герра.

Российским зрителям будет интересно послушать тех, кто лично встречался с сестрой Лусией – свидетельницей Фатимских явлений, которая стала монахиней и дожила до глубокой старости (двое других детей умерли в 1918 году). О встречах с ней, о том, как она несла свое свидетельство, о ее особом отношении к России, в которой она никогда не была, рассказывают христианский философ Татьяна Горичева, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, основатель апостолата Фатимы в Бразилии Жозе Корреа, настоятельница монастыря кармелиток в Португалии. Последняя свидетельствовала, что сестра Лусия испытывала «особую, трепетную нежность к России, к ее народу, сродни материнской любви». «Все, кто любит Фатиму, любят и Россию. Именно на этом и зиждется послание Богородицы», – говорит богослов Клаус Кольмедер.

В фильме есть архивные кадры о первом и единственном телемосте, который в 1991 году соединил Фатиму и Россию. Тогда он вызвал огромный интерес. Многие помнят историю с возвращением в Россию чтимой святыни – Казанской иконы Божьей Матери, которая хранилась в личных покоях Папы Иоанна Павла II. Но не все знают, что до этого православная икона много лет хранилась именно в Фатиме.

Как отмечают герои фильма, в фатимских посланиях нет ничего об обращении России в католичество. Но епископ Сарапульский Антоний (Простихин) полагает, что все-таки православные «боятся окатоличивания» и именно поэтому не знают о Фатимских явлениях, а вовсе не потому, что не любят Божью Матерь. Профессор Анастасия Паламарчук поясняет, что дело не в содержании пророчеств Богородицы, а в том, что эта тема за сто лет «обросла негативными коннотациями»: так воспринимаются антикоммунистический смысл послания, «тесная связь посланий с папством как институтом» и политические спекуляции вокруг Фатимы.

После показа фильма состоялось оживленное его обсуждение. Протоиерей Александр Борисов выразил создателям фильма благодарность и подчеркнул, что в картине ясно звучит мысль о том, что Фатима призвана стать «мостом между Россией и Западом». «Наша ситуация сейчас говорит о необходимости примирения», – отметил известный московский пастырь. Есть много причин того, что в России явления в Фатиме мало известны и не приняты большинством православных, но «горчичное семя разрастется, все постепенно придет», выразил уверенность о. Александр.

Его супруга Нонна Борисова рассказала о том, какое ни с чем не сравнимое «прикосновение мира к сердцу» она почувствовала, когда увидела Фатимскую статую Богородицы, принесенную в Москву. Для нее это неоспоримый призыв всех людей к миру: «Я понимаю, что войны не прекратятся. Но христиане призваны наполняться миром».

Директор КЦ «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири обратил внимание на то, что, когда говорят об обращении России, подразумевается «обращение других». По его словам, фильм побуждает задуматься о личном обращении: «Мы любим, чтобы другие обратились, а я сам? Этот вопрос задает нам Богородица».

Директор Издательства францисканцев Игорь Баранов считает, что фильм вносит весомый вклад в то, чтобы недоверия и подозрения к Фатимским явлениям со стороны части православного мира стало гораздо меньше.

Отвечая на вопросы о возможности показа нового фильма, режиссер Николай Горячкин сообщил, что создатели ищут способ, чтобы фильм был доступен на YouTube. Он рассказал также, что незадолго до пандемии в Blagovest Media International был задуман проект совместного православно-католического паломничества в Фатиму, и организаторы не оставляют надежд его осуществить, когда появится возможность. Он пожелал всем побывать в Фатиме, когда кончится пандемия, и заверил, что Blagovest Media International поможет организовать эту поездку.

Юлия Зайцева