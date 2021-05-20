В Москве простились с отцом Александром Хмельницким

Заупокойную мессу по священнику Александру Хмельницкому, монаху Ордена проповедников (доминиканцев, ОР), совершили 19 мая в храме Людовика Французского в Москве. Богослужение возглавил митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци, сослужили священники Кирилл Горбунов и Кшиштоф Буяк ОР. Проститься с о. Александром пришли друзья, прихожане, сотрудники и авторы журнала «Истина и жизнь», основанного священником.

Похороны о. Александра состоятся в четверг, 20 мая , на Ястребковском кладбище (Московская область, Одинцовский район, рядом с деревней Ястребки).

В прощальном слове архиепископ Павел Пецци отметил мужество о. Александра, который в конце 80-х годов, в условиях Советского союза, принял решение креститься в Римско-Католической Церкви, а потом стать священником. Архиепископ Павел считает неслучайным, что о. Александр свой журнал, который «мог дать импульс другим средствам массовой информации», решил назвать «Истина и жизнь». Таково было его служение, и никто не знает, скольким людям он помог обрести веру. «Теперь эта жизнь, которая не знает конца, тебе ведома», — отметил иерарх, молитвенно обращаясь к почившему священнику. Путь, которым он шел, архиепископ Павел назвал путем «великой надежды», и отметил, что опыт о. Александра, его невидимое сопровождение очень нужны нынешним молодым людям, которые желают следовать за Христом, но чувствуют себя «уязвимыми, недостойными, неспособными».

От имени Доминиканского ордена слова прощания произнёс о. Кшиштоф Буяк. Хотя в последние годы связь о.Александра с орденом была ослаблена, несколько лет назад было принято решение, чтобы он умирал как сын нашего ордена, сказал о. Кшиштоф. Он выразил благодарность Богу «за его жизнь, за все то добро, которое родилось в его сердце и в сердцах других людей через его служение, а мы видим только некоторые внешние факты» — гораздо больше могло произойти через его молитву, евхаристию, таинство исповеди, личные встречи, разговоры. «В эти дни около 400 священников будут служить мессы за нашего брата», — сообщил о. Кшиштоф, выразив также благодарность всем присутствующим за их молитвы.

Отец Александр родился в Москве 21 февраля 1942 года, вырос в обычной семье, в которой не было никакой религиозной традиции. Он окончил Институт стран Азии и Африки МГУ в 1965 году, после чего работал переводчиком. Принес вечные обеты в Доминиканском ордене с монашеским именем Раймонд и был рукоположен в священники в 1989 году.

«В России существовала женская доминиканская община Анны Абрикосовой. Она была основана ею еще в начале века, это был третий орден, регулярный – они жили по уставу, общиной, но ходили на работу, как все. Муж Абрикосовой стал греко-католическим священником. В середине 20-х годов начались аресты, ссылки. Но тем не менее, некоторые сестры выжили, пронесли эту традицию, духовность через все лагеря и ссылки. Одна из них, сестра Екатерина, жила в Москве. Так возник интерес», – рассказывал о своем религиозном выборе о. Александр в интервью порталу proCatholik.ru.

В 1990-2008 годах отец Александр был главным редактором журнала и издательства «Истина и жизнь». Доминиканцы – орден проповедников, но священник понимал это достаточно широко. «Издательская деятельность – тоже своего рода проповедь», – говорил он, подчеркивая, что журнал – главная часть его служения.

В 2006 году журнал стал испытывать трудности в связи с отсутствием финансирования и вскоре оказался на грани закрытия, о чем о. Александр рассказал в интервью «Благовест-инфо».

Основанный в декабре 1990 года, журнал «Истина и жизнь» позиционировал себя сначала как католическое издание и выходил в формате «информационного листка». В 1996 году, по словам главного редактора, журнал «совершил прорыв», выйдя на новый профессиональный уровень, став по духу более открытым, ориентированным на ценности, общие для всех христиан. Был разработан его новый дизайн, сохранившийся по сей день. В качестве девиза были взяты слова «Человек – духовность – культура». На страницах журнала печатались материалы, посвященные истории Церкви, христианскому искусству, православной и католической духовности. Журнал, однако, никогда не был сугубо религиозным, а также связанным с церковными структурами. Главной темой всегда была христианская культура, приоритетной считалась также гуманитарная и социальная проблематика.

В 1991-2001 годах отец Александр служил настоятелем прихода Божией Матери Фатимской в Москве.

В 2008-2009 исполнял обязанности директора Информационной службы Архиепархии.

С 2009 года находился на покое.

Скончался 9 мая 2021 года.

Сотрудник портала Рускатолик.рф Ольга Хруль собрала и опубликовала на сайте воспоминания и свидетельство о личности и служении о. Александра Хмельницкого.



Текст подготовила Елена Бажина

Фото Ольги Хруль

Источник: Благовест-инфо