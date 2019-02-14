В Москве прошло заседание Рабочей группы по культурному сотрудничеству между РПЦ и РКЦ

В Москве прошло заседание Рабочей группы по культурному сотрудничеству между РПЦ и РКЦ

Февраль 14, 2019

13 февраля 2019 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялось ежегодное заседание Совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью.

Со стороны Русской Православной Церкви в заседании приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, заместитель председателя Патриаршего совета по культуре иеромонах Павел (Щербачев), секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов),  сотрудник ОВЦС священник Алексий Дикарев, и.о. проректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия по учебной работе иеромонах Павел (Черкасов) и художественный руководитель Московского Синодального хора А.А. Пузаков.

Римско-Католическую Церковь на заседании представляли председатель Папского совета по содействию христианскому единству , Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ , канцлер Папской академии жизни монсеньор Ренцо Пегораро, сотрудник Папской академии жизни священник Карло Казалоне, сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству священник , представитель архиепархии Божией Матери в Москве священник и сотрудник благотворительного Фонда «Помощь Церкви в нужде» П.В. Гуменюк.

Открывая заседание, митрополит Иларион отметил, что это уже пятая встреча Совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью с момента ее создания в 2015 году. За прошедший период Рабочая группа показала свою высокую эффективность в организации и проведении совместных культурных мероприятий как в России, так и в Италии, которые способствуют более глубокому знакомству с духовными традициями Церквей Востока и Запада и достижению взаимопонимания между православными и католиками.

Участники подвели итоги деятельности Рабочей группы за прошедший год и обсудили целый ряд новых проектов на период 2019 – начало 2020 гг., в числе которых – концерты духовной музыки, художественные и тематические выставки, совместные конференции, презентации книг и обмен группами представителей двух Церквей в рамках ежегодного проекта «Летних институтов».


Источник: Служба коммуникации ОВЦС

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