В Москве прошло заседание Рабочей группы по культурному сотрудничеству между РПЦ и РКЦ

13 февраля 2019 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялось ежегодное заседание Совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью.

Со стороны Русской Православной Церкви в заседании приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, заместитель председателя Патриаршего совета по культуре иеромонах Павел (Щербачев), секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), сотрудник ОВЦС священник Алексий Дикарев, и.о. проректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия по учебной работе иеромонах Павел (Черкасов) и художественный руководитель Московского Синодального хора А.А. Пузаков.

Римско-Католическую Церковь на заседании представляли председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре, канцлер Папской академии жизни монсеньор Ренцо Пегораро, сотрудник Папской академии жизни священник Карло Казалоне, сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель, представитель архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов и сотрудник благотворительного Фонда «Помощь Церкви в нужде» П.В. Гуменюк.

Открывая заседание, митрополит Иларион отметил, что это уже пятая встреча Совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью с момента ее создания в 2015 году. За прошедший период Рабочая группа показала свою высокую эффективность в организации и проведении совместных культурных мероприятий как в России, так и в Италии, которые способствуют более глубокому знакомству с духовными традициями Церквей Востока и Запада и достижению взаимопонимания между православными и католиками.

Участники заседания подвели итоги деятельности Рабочей группы за прошедший год и обсудили целый ряд новых проектов на период 2019 – начало 2020 гг., в числе которых – концерты духовной музыки, художественные и тематические выставки, совместные конференции, презентации книг и обмен группами представителей двух Церквей в рамках ежегодного проекта «Летних институтов».



Источник: Служба коммуникации ОВЦС