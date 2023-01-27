В Москве прошла ежегодная молитва о единстве христиан (+ ФОТО)

День 25 января завершает ежегодную Неделю молитв о единстве христиан, которая была предложена еще в 1908 году Полом Уотсоном как «мостик» между праздниками Святого Петра и Святого Павла. В северном полушарии Неделя молитв о христианском единстве начинается 18 января и заканчивается 25 января, когда Католическая Церковь празднует одно из важнейших событий ранней Церкви – обращение святого Павла.

По этому случаю архиепископ Павел Пецци, празднующий в этот же день именины, отслужил благодарственную Святую Мессу в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Владыке сослужили секретарь Апостольской нунциатуры монс. Петр Тарнавский, Генеральный викарий Архиепархии о. Кирилл Горбунов, Викарий Архиепископа для России Армянской Католической Церкви протоархимандрит Петрос Есаян, настоятель прихода о. Дмитрий Новоселецкий и другие священнослужители. Также на Мессе присутствовал архиерей Антиохийской Православной Церкви митрополит Нифон Сайкали.

В своей проповеди архиепископ Павел предложил собравшимся поразмышлять о том, как мы можем свидетельствовать о нашей вере:

«О Христе можно свидетельствовать разными способами: молитвами, действиями, проповедями и страданиями. Но сегодня я бы хотел бы поговорить об этом четвертом способе свидетельства о Христе – о страдании, которое является самым сложным. И особенно сложно принять, что страдание – это самый эффективный способ свидетельства о Христе».

Для спасения людей Бог Отец избирает ни Воплощение или Воскресение, а именно страдания Христа на Кресте.

И, как отметил владыка, страдания – это не наше желание, не наше усилие, «страдание – это намного глубже. Иисус на кресте, Он ничего не может делать, Он может только ждать действия Своего Отца. Павел – знаменитый богослов и величайший проповедник, который в один момент теряет все, он ничего не может делать, а только ждать. И это ожидание сопряжено с глубоким доверием к Богу, которое даем силу. Какое страдание должен был переживать Иисус, ожидавший в течении 30 лет Своей миссии? Так же как и три года, которые пережил Павел в Тарсе, когда он был никому не нужен, никто не искал его, о нем никто нигде не говорил, но он таким образом учился медленно, шаг за шагом, этому страданию».

Две пощечины в Афинах, полученные апостолом Павлом помогают ему «открыть то, что на самом деле предает силу молитве и проповеди, дает силу убеждать других – это твое страдание».

«Апостол Павел даже придумывает новое слово», — сказал Архиепископ, — «он начинает говорить о сострадании, для того, чтобы объяснить нам, как нам необходимо участвовать в страданиях Христа. Если мы на самом деле хотим спасти людей, если мы их любим, то мы должны быть готовы страдать и страдать до конца, но не тем крестом, который мы сами хотим налагать на свои плечи, а именно тем крестом, который Сам Господь налагает на наши плечи. Дорогие братья и сестры, этот крест на самом деле очень сладкий. Это правда, что иго Его сладко, и бремя Его легко».

В заключение Святой Мессы к архиепископу Павлу с поздравлениями по случаю его именин обратился священник Сергей Зуев: «Достопочтимый владыка Павел. В этот радостный праздник для всей Церкви, как и особенно для вас, позвольте от имени всего пресвитерия нашей Поместной Церкви выразить наши поздравления и пожелания. Пусть меч духовный, завещанный вашим святым покровителем, будет стражею и защитой истины в борьбе с бесплодными силами тьмы; и в превратностях этой битвы за души пусть сладость этого пряника напоминает о сладости плода, наших страданий, соединенных со скорбями Христовыми согласно девизу на вашем гербе. Святой Апостол Павел да ходатайствует за вас и о вас, а значит и о всех нас!», после чего вручил владыке цветы и пряник с изображением его герба.

По завершении Святой Мессы архиепископ возглавил богослужение о единстве христиан, в котором вместе с мирянами, монашествующими и католическими священнослужителями приняли участие иеродиакон Петр Ахматханов и Иван Николаев (ОВЦС РПЦ МП), преподобный Малькольм Роджерс (Англиканская Церковь), митрополит Филиппопольский Нифон, глава администрации начальствующего епископа РЦ ХВЕ пастор Иван Боричевский.

Богослужение началось с процессии, в которой несли крест – символ Христа, Библию – Слово Божие и Свечу – символ Света, который Христос принес в мир.

В своем вступительном слове владыка Павел Пецци отметил, что каждый год мы собираемся на молитву о единстве христиан, и каждый год мы осознаем, как далеки мы от этого единства. Эту мысль владыка Павел развил и в своей краткой проповеди, в частности, он отметил, что «наша разобщенность, отсутствие у нас единства – это реальность не только нашего времени. Это то, о чем еще говорил Иисус со своими учениками, это то, что появилось еще в ранней Церкви, это то, чем страдала и продолжает страдать Церковь на протяжение многих веков. Но что действительно нас объединяет – это наша вера, это призыв находиться в тесном общении с Отцом и Сыном. Но чем сильнее мы входим в это общение, тем сильнее мы осознаем наше разделение между собой, и потому мы так остро чувствуем необходимость нашего объединения. И единственный путь к этому объединению – это дать возможность Святому Духу действовать в наших сердцах.

В настоящее время, когда в мире так остро встает вопрос бедности, насилия и нежелания принять другого человека, мы все сильнее и сильнее осознаем свою слабость перед теми обстоятельствами, в которых мы оказываемся. И единственный, кто может нам помочь, кто поднимет нас с колен, кто поддержит, если мы начнем падать, это Господь, к Которому мы должны прийти, как пришел к отцу блудный сын. Безусловно, на этом пути мы можем столкнуться с неприятием, как это было со старшим сыном, который не хотел принять и простить своего брата. И мы должны просить Христа помочь нам примириться с теми, кто нас не принимает. Мы должны молиться, и эта молитва вызовет у нас слезы раскаяния. Через эти слезы и через молитвы мы сможем прийти к принятию нас другими».

Завершилось богослужение о единстве христиан обрядом зажжения свечей, когда архиепископ Павел Пецци возжег свою свечу от свечи, стоящей в алтаре, и «передал» это свет священнослужителям, которые стояли рядом с ним и от свечей которых все участвующие в молитве зажгли свои свечи, после чего владыка преподал собравшимся благословение.

Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве