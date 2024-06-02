В Москве открылся IV Семинар приходских СМИ

31 мая в Москве после почти пятилетнего перерыва начал работу Семинар приходских СМИ, организованный Информационной службой Архиепархии и пресс-службой Прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, на который собрались администраторы официальных информационных ресурсов приходов из разных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Серпухов, Тверь, Тула, Казань, Вологда, Воронеж, Владимир, Нижний Новгород).

В рамках подготовки к Семинару участники получили ряд документов Церкви, с которыми им предложили ознакомиться, подготовить вопросы и размышления о том, как прочитанное отражается в опыте их служения. Это Послание Папы Франциска на 58-й Всемирный день социальных коммуникаций, посвященное теме «Искусственный интеллект и мудрость сердца ради полноценного человеческого общения», а также пастырское размышление об участии в социальных медиа, опубликованное Дикастерией по коммуникациям в 2023 году.

В последний момент, в виду госпитализации Архиепископа Павла Пецци, к этим текстам добавилось то размышление, с которым владыка планировал обратиться к участникам Семинара в первый день его работы. В нём он размышляет о двух моментах: об искусственном интеллекте и о предстоящем Юбилейном годе в связи с цифровым пространством.

Первый день работы семинара открылся вводной лекцией директора Информационной службы Архиепархии Анастасии Бозио «Правда и милосердие: особенности медиа служения в Католической Церкви», в котором она рассмотрела особенности католических медиа и их функций, ссылаясь на тексты Святого Престола и устные обращения Святейшего Отца к журналистам. Эта лекция стала также приглашением к участникам задать себе вопросы о том, почему они заняты информационным служением, и чему служит этот труд.

Вторая половина дня была посвящена работе над «домашним заданием» – видеопрезентацией, подготовленной свящ. Кириллом Горбуновым, в которой он рассказал о некоторых документах, изданных в период с 1963 г. по настоящее время, касающихся СМИ, подробно остановившись на вопросах: как читать документы Церкви, какой вопрос является основным в документе и пр., которые помогут участникам семинара ориентироваться в документальном пространстве и грамотно выделять основные вопросы, отраженные в документе. Также участники в своих выступлениях коснулись обращения Архиепископа Павла к участникам Семинара и некоторых тем, затронутых в остальных отправленных им документах.

Завершился первый день за «круглым столом», где собравшиеся поделились своим опытом медиа служения в приходе, рассказали, как функционируют их приходские СМИ, в том числе о темах, к которым они обращаются на своих страницах, о модерации и выборе материалов для репостов.

Во второй день участников семинара ожидают лекции о работе с информационными поводами и особенностями подачи информации в приходских группах. За них отвечают руководитель пресс-службы Прихода НЗПДМ Анна Гаранова и директор Информационной службы Архиепархии Анастасия Бозио. О взаимодействии с органами исполнительной власти и участии в федеральных и городских акциях расскажет руководитель отдела маркетинга и связи с общественностью ГБУК г. Москвы «Мосразвитие» Департамента культуры города Москвы Дмитрий Стрелкин. А Елизавета Неврюзина из пресс-службы Кафедрального собора расскажет об основах графического дизайна.

В третий, заключительный день Семинара его участники смогут на практике применить полученные знания, приняв участие в Святой Мессе и процессии по территории Кафедрального собора в Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа, которые возглавит Апостольский нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни Д’Аниелло.



Текст и фото Ольги Дубягиной

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве





