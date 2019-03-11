В Москве открылась выставка «Образы огня в христианском искусстве»

На выставке, которая 7 февраля 2019 г. открылась в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, представлена панорама сюжетов и интерпретаций огня в христианской традиции. Всего около 60 произведений — иконы, деревянная скульптура, предметы прикладного искусства, графика, иллюстрированные рукописи и старопечатные книги, где присутствует изображение огня.

Огонь – один из основных элементов сакрального пространства христианского храма.

Разнообразие смыслов и значений огня в христианской культуре огромно: огонь жертвенный, чудесный, карающий, огонь адского пламени, огонь как символ присутствия Бога. Посредством огня всесожжения ветхозаветные патриархи приносили благодарственные жертвы Всевышнему, огнём Господь разрушил Содом и Гоморру, в огне Неопалимой купины Бог явился Моисею, на колеснице, объятой пламенем, Илия пророк был взят на небо, в огненной печи чудесно спаслись три отрока. В образе огненных языков сошел на апостолов Святой Дух. Многочисленные упоминания карающего огня в Откровении Иоанна Богослова.

На выставке, посвящённой образу огненной стихии, представлены редкие и неизвестные иконы, гравюры, фрагменты стенных росписей, иконные образцы, иллюстрированные рукописи и старопечатные книги, а также предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Музея имени Андрея Рублева, Государственной Третьяковской галереи, Музея русской иконы и частных собраний.

Среди экспонатов — вещи не только известные, но и редкие, как греческая икона «Три отрока в пещи огненной» начала XVIII века или фрагменты фресок Воскресенской церкви в городе Пучеж, разрушенной в ­1950-е при строительстве Горьковской ГЭС.

Кураторы выставки — главный хранитель музея О. В. Смирнова и заведующая отделом учёта и комплектования фондов С. А. Кирьянова.

Выставка «Образы огня в христианском искусстве» будет работать до 14 апреля 2019 г.

www.rublev-museum.ru