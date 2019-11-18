В московском католическом приходе византийского обряда отметили 60-летний юбилей своего настоятеля (+ФОТО)

Сообщает нас внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

В воскресенье 17 ноября в приходе Святителя Николая католиков византийского обряда в Москве отпраздновали 60-летний юбилей отца Василия Вайды. В этот день прихожане пришли в храм достаточно рано, хор распевался в крипте, кто-то пошел на исповедь, основная же часть верных ожидала прибытия юбиляра за неспешными беседами о приходской жизни. По случаю столь знаменательного события была отслужена Божественная Литургия, которую возглавил специально приехавший в Москву из Новосибирска архимандрит Иван Лега – протосинкелл Ординария для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации епископа Иосифа Верта. Ему сослужили викарий Архиепископа Армянской Католической Церкви в России протоархимандрит Петрос Есаян, священник армянского обряда Оганес Меликян, настоятель прихода Святых Петра и Павла в Москве, генеральный секретарь Конференции католических епископов России отец Игорь Ковалевский, отец Сергей Николенко, священник-салезианец Иосиф Заневский и священник-францисканец Андриан Зудин.

По завершении богослужения отец Иван Лега зачитал приветственное письмо Владыки Иосифа Верта и вручил юбиляру подарок – деревянную резную икону Святой Троицы, отметив, что это не просто дерево – это сибирский дуб, дерево очень прочное, и что именно такой крепости веры он желает для прихода отца Василия, а потом добавил, что аналогичный подарок первым получил Папа Франциск, затем Верховный Архиепископ УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук и вот, теперь такая же икона есть и у отца Василия.

Следующим слово для поздравления взял протоархимандрит Петрос Есаян, а за ним выразить свою признательностью и любовь вышли представители приходской общины. Отец Василий поблагодарил всех за добрые слова и подарки и пригласил собравшихся продолжить празднование за праздничным столом. Здесь снова звучали добрые слова в адрес юбиляра, а также воспоминания о том, как зарождалась община. Было отмечено, что тому, что приход жив, здравствует и прирастает паствой, он прежде всего обязан отцу Василию, его любви, которую он дарит без меры всем окружающим, его энергии, его отеческой заботе о каждом обратившемся к нему человеке.

В этот день поздравить пастыря московских греко-католиков с его юбилеем пришли генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве отец Кирилл Горбунов, настоятель московского Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Владимир Кабак, один из старейших священников этого же собора отметивший в этом году 60-летие своего священства отец Августин Дзензель, председатель Совета землячества Тернопольской области Степан Маличевский, сестры-салезианки, испекшие специально для именинника пирог в форме цифры «60» и многие другие, пожелавшие выразить свою признательность отцу Василию за его внимание, заботу и любовь. А самые юные прихожане подарили ему стихотворный монтаж и большую открытку, изготовленную собственными руками здесь же, на сцене. Еще было много песен, шуток и добрых воспоминаний, обсуждались планы на будущее, в которое прихожане смотрят с оптимизмом. В связи с этим следует отметить, что у прихода отца Василия есть одна замечательная особенность: его «основной состав» – это этнические украинцы, проживающие в Москве и ближайшем Подмосковье, а потому богослужения и основное общение в нем проходят на украинском языке, но, вместе с тем, эта община очень гостеприимна и рада всем. Здесь никто не спрашивает тебя о национальной или конфессиональной принадлежности. Не знаешь украинского языка – не беда, тут же перейдут на русский, всё подскажут, всё объяснят, примут как родного. Но сами прихожане весьма чтут традиции своего народа: и украинскую мову, и песни, которые они так любят «спиваты» за праздничным столом, и, конечно же, национальную одежду. Как раз вышиванку преподнесла юбиляру приходская молодежь, а тот тут же переоделся в нее и остаток дня проходил в обновке.

Фото Ольги Дубягиной:

