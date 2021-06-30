В московском католическом приходе Святых Петра и Павла – новый настоятель, а в Курии Архиепархии – новый канцлер

Новым настоятелем католического прихода Святых Апостолов Петра и Павла в Москве назначен священник Фернандо Вера. Уроженец Мексики сменит на этом посту отца Игоря Ковалевского. Об этом объявил в воскресенье, 27 июня, ординарий архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци, который возглавил в Петропавловском приходе Мессу по случаю престольного праздника, приходящегося на 29 июня.

Католический храм Святых Петра и Павла был построен в центре Москвы, в Милютинском переулке, в середине XIX века. В 1933 году он был закрыт и перестроен под административные нужды. Облик церкви был искажен почти до неузнаваемости. В 1991 году был зарегистрирован Петропавловский католический приход, однако усилия по возвращению храма Церкви до сих пор не увенчались успехом, поскольку здание приватизировано. Приходская община собирается на богослужения в расположенной неподалеку французской церкви Святого Людовика, которая в советское время была одним из двух действующих католических храмов на всей территории России.

«Дорогие братья и сёстры, хочу сообщить вам, что отец Игорь Ковалевский прекращает своё служение как настоятель этого прихода Святых Петра и Павла. На его место я назначу отца Фернандо настоятелем этого прихода», – цитирует слова архиепископа Пецци сайт «Хор Кантико». «Я очень благодарен прежде всего отцу Игорю за то, что он сразу принял моё решение, которое, как вы знаете, включается в рамки тех ротаций настоятелей, которые я просил осуществить уже два года тому назад после нашей последней Всеепархиальной пастырской конференции. Некоторые изменения в приходах произошли, и также в этом году продолжается эта ротация», – продолжил иерарх. «Я также хочу выразить свою благодарность отцу Игорю за долгое, щедрое и своеобразное служение, и, как мы можем видеть сегодня, плоды этого служения остаются, и я верю: отец Фернандо может хорошо продолжить именно это служение. Приход Святых Петра и Павла — очень важный и исторический приход не только в нашем городе, но и в нашей епархии, поэтому я очень надеюсь на инициативу отца Фернандо в этом направлении, чтобы поддерживать и ещё больше развивать рост этого прихода», – добавил архиепископ.

Отец Фернандо Вера — член организации Opus Dei (Прелатура Святого Креста и Дела Божия) родился 1 июня 1967 года в Мексике, в городе Монтеррей. Учился на инженера-химика в своем городе и получил докторскую степень по специальности древней истории Церкви в Наваррском университете в Испании. В Риме в 2001 году он стал католическом священником, после чего вернулся служить в Мексику. С 2007 года служит в России.

По окончании Мессы отец Игорь Ковалевский обратился к приходу со следующими словами: «Дорогие братья и сестры! Это была моя личная инициатива оставить служение в приходе Святых Апостолов Петра и Павла в городе Москва. И с этим я обратился к архиепископу. Уже более 23 лет, сразу после рукоположения в пресвитеры 4 июня 1998 г., я нес служение в разных структурах Католической Церкви в России, но всегда был связан с церковью Святого Людовика и приходом Святых Апостолов Петра и Павла, администратором которого я являлся с 2003 г. На самом деле, возможность прекращения служения в приходе я рассматривал неоднократно. Это было и в 2007 году, и в 2014, в 2016, а также весной 2020, когда после начала пандемии коронавируса мне пришлось на некоторое время выехать из Архиепархии, чтобы не отягощать приход материально. Сегодня я могу сказать, что своё служение в приходе я завершаю… Как правило, смена настоятеля – это обычный процесс в жизни Церкви, и она не связана с кардинальными изменениями в приходской жизни. Тем более, что выбор, сделанный Владыкой, по моему мнению, очень удачный. Вы ведь уже хорошо знаете отца Фернандо, а он хорошо знает приход, в котором работает уже много лет. Одновременно я хочу подчеркнуть, что сегодня вы как никогда близки заветной цели – получить собственный храм. Буквально недавно для этого было уже почти всё сделано… Где бы я ни находился, всегда буду о вас помнить».

Ранее, 23 июня, официальный сайт Архиепрахии Божией Матери сообщил, что отец Игорь Ковалевский освобожден от должности канцлера Курии с 1 июля текущего года. На эту должность назначен монсеньор Сергей Тимашов.

Источник: Благовест-инфо