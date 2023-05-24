В Минске освящена церковь св. Франциска Ассизского (+ ФОТО)

Освящение новой католической церкви св. Франциска Ассизского состоялось 20 мая на окраине Минска. Костел освятил Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич. Богослужение посетили многие епископы и дипломатические представители разных стран, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Fides.

Новый храм – «знак того, что католическая община жива, что у нее есть будущее. Эта церковь — дом нашего прихода, где Бог ждет каждого из нас», — заявил настоятель костела священник Ян Садовский OFMСap.

Костел св. Франциска и прилегающие к нему здания принадлежат Ордену меньших братьев капуцинов. Католический приход на северо-востоке Минска был поручен вновь учрежденной общине капуцинов в 1996 году. В 2014 было получено разрешение на строительство храма и монастыря капуцинов в деревне Копище. В 2018 году архиепископ Тадеуш Кондрусевич освятил часовню на территории храмового комплекса. В 2020 епископ Юрий Кособуцкий освятил кресты, которые были подняты на крышу костела.

Сейчас костел св. Франциска находится в окружении строящегося жилого района Новая Боровая. Стиль здания из бетона, кирпича и природного камня объединяет в себе элементы итальянской и белорусской архитектуры, он напоминает знаменитый Мирский замок и Коложскую церковь в Гродно.

Кустодия Ордена капуцинов в Беларуси насчитывает около тридцати братьев, которые трудятся в 13 приходах страны, а также в «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии.



Фото — Виктор Ведзен, Николай Новиков (Catholic.by):