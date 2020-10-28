В лунном кратере, названном в честь иезуита, нашли воду

На Луне, в кратере, названном в честь немецкого священника-иезуита Кристофера Клавиуса, жившего в XVI веке, была найдена вода.

Открытие было сделано стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии, ведущей наблюдения с территории США.

К удивлению ученых на залитой солнцем поверхности Луны остались следы воды. До сих пор считалось, что такие водные остатки встречаются только в холодных и тенистых местах.

Кратер Клавиус расположен в южном полушарии Луны. Его видно с Земли из-за огромных размеров.

Кристофер Клавиус родился в Бамберге в 1538 году. После получения высшего образования в Коимбре (Португалия) он возглавил математический факультет римского иезуитского коллегиума Romanum. На этой должности декана факультета он проработал всю оставшуюся жизнь. Умер 6 февраля 1612 года.

Отец Клавиус был также известен своим участием в комиссии по реформе календаря, учрежденной Папой Григорием XIII, и фактически является соавтором григорианского календаря, пишет Vatican News.

Следует отметить, что из 15 нынешних сотрудников Ватиканской обсерватории 13 — иезуиты. Он расположен в летней резиденции Папы в Кастель-Гандольфо, а также имеет исследовательский центр в Тусоне (штат Аризона, США).