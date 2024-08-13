В Ливане прошла беатификация Стефана Дуэи, маронитского Патриарха Антиохии

В Ливане прошла беатификация Стефана Дуэи (1630-1704), Патриарха Антиохии маронитской, в присутствии нынешнего маронитского Патриарха кардинала Бешара Бутроса Раи, сообщает «Седмица» со ссылкой на Fides.

«Праведник расцветает, словно пальма, и растет в Церкви, словно ливанский кедр». Этими словами кардинал Марчелло Семераро, префект Дикастерии по делам святых, начал свою проповедь после торжественной литургии по случаю беатификации Стефана Дуэи, Патриарха Антиохии маронитской. Церемония прошла 2 августа в патриаршей резиденции в Бкерке, в присутствии нынешнего антиохийского маронитского Патриарха кардинала Бешара Бутроса Раи.

На торжественную церемонию беатификации стеклись не менее 10 тысяч священников и мирян со всех маронитских епархий мира. Префект Дикастерии по делам святых кратко описал житие нового Блаженного и выразил желание, чтобы «Ливан по-прежнему оставался страной, славной своим миролюбием, где люди могут счастливо жить в гармонии и добрососедстве». «Новый блаженный Стефан был Патриархом Маронитской Церкви более тридцати лет, в трудные времена внешних преследований и внутренних раздоров, – напомнил кардинал Семераро. – Можно сказать, что все эти долгие годы своего трудного служения он не ведал ни единого спокойного дня. Однако в его сердце не было места злу и горечи. Более того, он говорил тем, кто преследовал и оскорблял его: «Я прощаю вас за то, что вы сделали со мной. Я готов претерпеть еще большие страдания ради любви к Господу, который страдал и умер за меня».

Верующие Маронитской Церкви веками хранят благодарную память о духовном подвиге Стефана Дуэи. История его жизни и духовного служения неразрывно связана с великими бедствиями, поразившими в то время Маронитскую Церковь. Его житие считается образцовым свидетельством крепости уз, соединяющих Маронитскую Церковь и Римскую Церковь.

Стефан Дуэи родился 2 августа 1630 года в Эдене (северный Ливан) в знатной семье. Он получил прекрасное образование, и уже в 11 лет в совершенстве владел арабским и сирийским языками, когда был направлен в маронитскую семинарию в Риме. Там он с годами заслужил степень доктора философии и погрузился в исследования рукописных источников по истории маронитов и литургии. Вернувшись на родину, он был рукоположен в сан священника 25 марта 1656 года. Он вершил свое апостольское служение в нескольких приходах Ливана и Сирии – в частности, долго служил в Алеппо, где посвящал много времени и трудов помощи бедным и содействию диалогу между Восточными Церквями и Католической Церковью. В тот период он был назначен миссионером службы распространения веры (Propaganda Fide). После паломничества в Святую землю в 1668 году, он был рукоположен в сан епископа и направлен в маронитскую общину на остров Кипр.

20 мая 1670 года в возрасте всего сорока лет он был избран Антиохийским Маронитским Патриархом. В роли первосвященника он поддержал возрождение великих маронитских религиозных орденов, вернул им монашеские уставы, приведенные в соответствие с правилами латинского мира и с учением святого Антония Аббата, предтечи монашества. Блаженный Стефан посвящал много времени и духовным и интеллектуальным занятиям, опубликовал крупные труды по маронитской литургии и истории, таинствам католической веры, построению проповеди, подготовил многие другие философские и богословские трактаты. Преследования и ущемления со стороны мирских властей часто вынуждали его спасаться в горных монастырях и пещерах Вади Каннубин. Он умер в Каннубине 3 мая 1704 года и был погребен в пещере Святой Марины.

После начала процесса канонизации 3 июля 2008 года в свет вышел указ со свидетельствами героических добродетелей Патриарха Стефана. Чудесное исцеление, которое проложило путь к его причислению к лику блаженных, испытала Розетта Карам, мать троих детей. Она долго страдала от серонегативного ревматического полиартрита, который сделал ее инвалидом, приковал к коляске и вверг в пропасть такого глубокого отчаяния, что она полностью отказалась от всякого лечения. Ее «мгновенное, полное и бесповоротное» исцеление произошло после совместной с единоверцами молитвы перед статуей Патриарха у входа в храм Эдена – города, где родился новый блаженный.

«Главную роль в побуждении женщины к обращению к небесному заступнику сыграл сосед, который вместе с несколькими членами Братства Непорочного зачатия привел больную женщину к статуе Достопочтенного Слуги Божьего, находившейся рядом с их домом, – гласит отрывок из досье, опубликованный Дикастерией по делам святых. – Они вознесли горячие молитвы об исцелении и, согласно местному обряду, подруга подала больной женщине кофе с примесью земли, собранной у подножия статуи Достопочтенного слуги Божьего, и та его выпила с великой верой. Испив освященный землей напиток, Розетта почувствовала сильное жжение, встала с коляски и в одиночестве направилась к статуе, чтобы слезно возблагодарить Патриарха за чудо исцеления. Вскоре после этого она прошла около километра до дома своей сестры, чтобы лично сообщить ей радостную новость о своем исцелении».