Кьяра Корбелла будет прославлена в лике блаженных

В пятницу 21 июня в 12 часов дня в базилике Св. Иоанна на Латеранском холме завершится епархиальный этап процесса беатификации досточтимой Слуги Божьей Кьяры Корбеллы. Церемонию возглавит епископ Бальдассар Рейна и другие члены епархиального суда, сообщает русская служба Vatican News.

Жизнь Кьяры Корбеллы, мирянки, жены и матери, с детства глубоко верующей в Бога, оказалась короткой. В возрасте 24 лет она вышла замуж за Энрико, с которым познакомилась во время паломничества в богородичное святилище Меджугорье.

Молодая женщина забеременела, и ультразвуковое исследование показало серьёзный внутриутробный порок развития плода. Кьяра и Энрико определённо решают не прерывать беременность. Родившаяся в срок девочка умирает через несколько минут после рождения. Перед смертью она получает Таинство Крещения с именем Мария Грация Летиция.

Вскоре ситуация повторяется: вторая беременность вновь оказывается с серьёзными проблемами развития плода. И на этот раз молодые однозначным решением сохраняют беременность; однако и теперь мальчик, Давиде Джованни, умирает вскоре после рождения.

При третьей беременности ультразвуковое исследование показывает, что ребёнок совершенно здоров, однако на этот раз у Кьяры обнаруживают опухоль на языке. Женщина решает отложить лечение, чтобы не навредить вынашиваемому малышу. После рождения Франческо молодая мама переносит операцию, но опухоль прогрессирует слишком быстро.

Кьяра Корбелла скончалась в возрасте 28 лет; тело её покоится на римском кладбище Верано рядом с двумя детьми-младенцами, а на надгробной надписи высечены слова, сказанные ею: «Самое главное в жизни ‒ не что-то сделать, а родиться и предаться любви».