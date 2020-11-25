В Латвии больше всего браков заключили лютеране и католики

По информации Министерства юстиции Латвии, в 2019 году в религиозных общинах, церквях и приходах страны было заключено 1 670 браков, что на 260 меньше, чем годом ранее.

Как свидетельствуют данные ежегодного отчета, чаще других браки заключали лютеране – 748 браков и католики – 719.

За лютеранами следует баптиcты – 118, православные — 77, адвентисты Седьмого дня — 7. Кроме того, еще 1 брак заключен между методистами.

Согласно 51-ой статье Гражданского закона Латвийской республики, правом регистрации брака в Латвии обладают священнослужители Латвийской Евангелическо-Лютеранской, Римско-Католической, Латвийской Православной Церквей, а также старообрядческие, методистские, иудейские священнослужители и священнослужители адвентистов седьмого дня, пишет Благовест-инфо.