В Кремле оценили вероятность скорого визита Папы Римского в Россию

В Кремле пока не прорабатывается вопрос о возможном визите Папы Римского в Россию и его встречи с Владимиром Путиным.

Визит Папы Франциска в Россию должен прорабатываться, должна быть подготовка. Такое заявление в среду, 6 июля, сделал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе традиционного брифинга с журналистами Д. Песков подчеркнул, что Кремль не знает о каких-либо предметных контактах на счет визита Папы в Москву. «Визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна быть подготовка, пока предметных разговоров на этот счет не было», — сказал представитель Кремля.

Понтифик в недавнем интервью Reuters сообщил о том, что после запланированной поездки в Канаду с 24 по 30 июля он хотел бы посетить Москву и Киев для того, чтобы попытаться помочь в решении возникшей конфликтной ситуации.

Весной Папа также высказывал желание встретиться с Путиным. Но в мае Песков говорил, что договоренностей о такой встрече нет.

Кроме того в 2022 году намечалась встреча Папы Франциска с Патриархом Кириллом, но в апреле Ватикан ее отложил.