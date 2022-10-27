В Кремле не против подключения Папы Римского к поиску путей урегулирования вокруг Украины

В Кремле не против подключения США и Папы Римского Франциска к украинскому урегулированию, но отмечают наличие в Киеве нормативной базы, препятствующей переговорам с Россией.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал понтифика позвонить Владимиру Путину, чтобы урегулировать ситуацию на Украине, а также призвал США подключиться к переговорам.

«Если это все в русле усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но, с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая запрещает какие-либо переговоры с российской стороной», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

«Мы готовы все это обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров», — добавил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что президент Франции попросил Папу Франциска позвонить Президенту России и Патриарху Кириллу, чтобы способствовать урегулированию кризиса на Украине.

Папа принял президента Франции в минувший понедельник в Ватикане.