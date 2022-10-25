Папа Франциск принял в Ватикане президента Франции Эммануэля Макрона. В центре обсуждений – тема мира (+ ФОТО)

Уже в третий раз Папа Франциск принял на аудиенции нынешнего главу Французской Республики. Нынешняя встреча длилась почти час, дав возможность обоим лидерам обменяться мнениями по многим темам, о которых официально говорят в последнее время и Святейший Престол, и Франция.

По сообщению Vatican News, президент Франции прибыл Апостольского дворца утром в понедельник 24 октября в сопровождении своей жены Бригитты и официальной делегации. После официальной церемонии приветствия во дворе Святого Дамасия, в Апостольской библиотеке состоялась долгая приватная беседа гостя со Святейшим Отцом, которая продолжалась 55 минут.

Во время обмена подарками Папа Франциск подарил Главе Французского Государства, среди прочего, бронзовый медальон с изображением площади Святого Петра и колоннады Бернини. Со своей стороны Эммануэль Макрон подарил Епископу Рима первое издание на французском языке 1796 года работы немецкого философа Эммануэля Канта «Проект вечного мира».

После беседы со Святейшим Отцом Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, которого сопровождал секретарь по связям Апостольского Престола с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Согласно краткому заявлению Зала печати Св. Престола, в ходе переговоров в Госсекретариате обсуждались различные темы международного характера, особое внимание было уделено гуманитарной ситуации на Украине, а также в Кавказском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

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Это уже третья по счету встреча Папы Франциска и Президента Макрона, первая состоялась в июне 2018 года, вторая — ровно год назад, в ноябре 2021 года.

После вчерашней встречи с Верховным Понтификом президент Франции продолжил свой официальный день в Риме обедом в Квиринальском дворце, а затем вместе с президентом Италии Серджо Маттареллой посетил базилику Святого Иоанна Латеранского, в которой он является почетным каноником.

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А сегодня, 25 октября, Эммануэль Макрон примет участие в завершении ежегодной встречи представителей мировых религий, организованной в Риме Общиной Святого Эгидия на тему «Взывая о мире. Диалог религий и культур».

Мероприятие пройдет в Колизее под председательством Папы в присутствии других мировых политических и религиозных лидеров, чтобы призвать к скорейшему приходу мира в те регионы планеты, которые сегодня охвачены войной и насилием. Впервые христиане других конфессий будут молиться вместе с Папой Франциском в стенах Римского Колизея; кроме того, к участию в молитве приглашены представители религиозного мира как из России, так и из Украины.