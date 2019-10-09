В Красноярске прошла конференция «Католики Центральной Сибири XIX-XXI веков»

Католикам в Красноярском крае уже более 300 лет — об этом говорилось на конференции «Католики Центральной Сибири XIX-XXI веков».

Первые католики в Красноярском крае появились в конце XVII века. Это были самовольные переселенцы из Белоруссии, Латгалии (восточная Латвия) и Польши. В середине XIX века католические приходы Сибири пополнились ссыльными — участниками польского восстания. А в конце XIX и начале XX века к католикам Сибири присоединились столыпинские переселенцы: украинцы, белорусы, латгальцы, поляки. Таким образом, еще до революции в Енисейской губернии сложилась самая большая католическая община в Сибири, которая насчитывала порядка 10 000 человек.

О том как развивались католические общины в крае, что пережили и что делают сейчас, говорилось на конференции «Католики Центральной Сибири ХIX-XXI в.в.», которая проходила 5 и 6 октября 2019 года в Красноярской краевой научной библиотеке. Мероприятие было организовано религиозной общиной католиков Красноярска и края.

Открыл конференцию декан Красноярского деканата Иркутской епархии священник Антоний Бадура. Он сказал, что несмотря на то, что красноярскому деканату всего четверть века, католики в Сибири проживают уже более 300 лет. В свое время в Енисейской губернии насчитывалось около 50 католических приходов. И чтобы не чувствовать себя как «срезанные цветы», нужно питаться от своих корней. А наши корни — это наша история.

Выставка, развернутая в зале, где проходило мероприятие, предоставила материальные доказательства глубокой истории католицизма в крае. Здесь были представлены молитвенники из частных архивов прихожан, доставшиеся им от прадедов-переселенцев; редкие фотографии, церковная утварь и другие раритеты.

Руками прихожан был выполнен макет сгоревшей церкви деревни Канок. За одним из экспонатов пришлось ехать даже в Могилев. Это фотоматериалы об одном из настоятелей храма Преображения Господня начала ХХ века о. Евгении Святополк-Мирском. Он знаменит тем, что осветил красноярский храм сразу после его строительства.

В конференции приняли участие представители Администрации края. С приветственным словом к собравшимся обратился начальник отдела по делам национальностей, религий и казачества управления общественных связей губернатора Красноярского края Сослан Тадтаев. Он пожелал участникам конференции плодотворной работы.

С основным докладом выступила доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета, кандидат исторических наук Анна Дворецкая. Она рассказала о формировании католических приходов на территории Енисейской губернии в XIX – первой трети ХХ веков. Анна Павловна долгие годы занималась вопросами появления католиков в Сибири. Как отметила Анна Дворецкая: «…по национальному составу это были поляки, латгальцы и белорусы. Эти нации сохранили свою веру до нашего времени, передавая ее из поколения в поколение. Вера накладывала серьезный отпечаток на образ жизни и культуру населения, однако сам характер религиозности зависел от конфессиональной и этической принадлежности верующих, социального контекста и особенностей, присущих тому или иному историческому периоду…».

В ходе конференции прозвучал и и другие доклады. О репрессиях против католиков в Красноярском крае рассказал председатель Красноярского общества «Мемориал» Алексей Бабий. Проблемами греко-католических церквей на территории Сибири поднял старший преподаватель КрасГАУ Константин Зеленов. Об истории польской диаспоры Красноярска XVII-XXI вв.» поведал член Красноярского отделения Российского военно-исторического общества Константин Карпухин. Наиболее известный представитель этой диаспоры — архитектор Владимир Соколовский, католик по вероисповеданию. Он является автором многих памятников архитектуры Красноярска начала ХХ века, в том числе и Римско-католического костела, построенного в Красноярске в 1910 году.

Подвела итог первого дня конференции дискуссия «Что нам дает знание о нашей истории? Как история влияет на наше настоящее?».

Второй день был менее официальным. Рассказывали истории отдельных семей, католических священников-мучеников, также говорили о настоящем.

Как отметил в заключение о. Антоний Бадура, каждая история, прозвучавшая на конференции, очень важна и несет в себе ценность жизни людей. Такие встречи полезны и будут проводиться впредь.



Текст и фото Светланы Хорошиловой

Источник: Красноярский краевой медиа-портал “Столица 24”