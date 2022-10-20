В Красноярске появилась статуя Христа-Искупителя

Рядом с «Красивым берегом» возле храма Новомучеников и Исповедников Российских появилась скульптура Христа-Искупителя по образцу статуи из Рио-де-Жанейро. Ее автор — Виталий Ян-Вин-Тин. Он подарил статую Красноярской епархии РПЦ, сообщает Красноярск-онлайн.

Академгородок и его «Красивый берег» и без того одно из любимых мест у горожан. А теперь у горожан появилась новая точка притяжения – статуя Христа-Искупителя «почти как в Рио».

На территории храма в Академгородке еще продолжаются работы. Видно, что пьедестал скульптуры пока недоделан, но ночная подсветка композиции уже есть. Спаситель так же, как в Рио-де-Жанейро, простирает руки, но не над городом, как в Бразилии, а над храмом Новомучеников и Исповедников российских. Высота скульптуры – 5 метров, в то время, как «бразильский Христос» возвышается на горе на 38 метров, напоминает красноярский сайт Дела.ру.



(Фото: Дела.ру)