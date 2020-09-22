В Кот-д’Ивуаре отметили 30-летний юбилей крупнейшего католического храма в мире

Берег Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар) отметил 30-летие освящения собора Нотр-Дам-де-ла-Пэ в Ямусукро – это крупнейший христианский храм мира, вмещающий 18 тысяч прихожан и внесенный в книгу рекордов Гиннесса.

30 лет назад собор Нотр-Дам-де-ла-Пэ в Ямусукро был освящен Папой Римским Иоанном Павлом II в присутствии президента страны Феликса Уфуэ Буаньи.

Нынешние юбилейные торжества, первоначально запланированные на весь 2020 год, были вынужденно перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Однако годовщину 10 сентября 2020 года отметили торжественным богослужением, приуроченным также к Дню благодарения, передает Седмица со ссылкой на Agenzia Fides.

«Собор Нотр-Дам-де-ла-Пэ в Ямусукро – величественное здание, олицетворяющее собой молитву о мире в Кот-д’Ивуаре, Африке и во всем мире, – заявил Алексис Туабли Юло, епископ Агбовильский и апостольский администратор епархии Ямусукро. – Эти 30 лет его существования на нашей земле явили собой годы Божией благодати и благословения для Кот-д’Ивуара. Однако в целом, мне кажется, нам следует активнее трудиться, чтобы нести свет Благой Вести, который олицетворяет собой это здание. Собор должен обрести более глубокое и обширное общенациональное звучание и влияние. Мне представляется, что наши труды еще недостаточны в деле распространения благодати, ниспосылаемой нам через собор».

Епископ Юло призвал всех ивуарийцев, особенно политических деятелей, прекратить расколы и бесполезные конфликты и встать на путь мира на благо народа Кот-д’Ивуара. «Этот собор являет собой могучий символ мира, адресованный, прежде всего нам, ивуарийцам, – напомнил епископ. – Мы не можем одновременно гордиться этим величественным символом мира в сердце нашей страны, и в то же время разрывать себя в бесполезных конфликтах».

Настоятель собора, отец Франк Аллатин, всецело поддержав слова епископа, напомнил со своей стороны, что в дни 30-летнего юбилея собора самое время подумать о его обновлении и инвестициях в развитие его вспомогательных служб – в первую очередь в центр приема и размещения паломников, в отели и культурные заведения для туристов. «Я считаю необходимым напомнить каждому ивуарийцу, чтобы он считал собор своим домом, – сказал отец Аллатин, – и делал все возможное для сохранения и развития этого великого наследия своего народа».

Собор строился в 1985-1989 годах по образцу собора Святого Петра в Риме. На его возведение было потрачено примерно 40 миллиардов франков, при этом часть средств была выделена отцом-основателем Кот-д’Ивуара Феликсом Уфуэ Буаньи. Собор был освящен 10 сентября 1990 года Папой Иоанном Павлом II, а 30 октября того же года храму был присвоен почетный статус малой базилики. Лишь в одном 2019 году его посетили почти 300 тысяч прихожан, паломников и туристов. Это крупнейший католический храм мира, вмещающий 18 тысяч прихожан. Духовенство собора формируется из монахов «Ордена католического апостольства», именуемых также отцами-паллотинцами.

Базилика в Ямусукро превосходит собор Святого Петра в Ватикане и по площади (30 тысяч кв. метров), и по высоте купола (158 метров), и по вместимости (в соборе Святого Петра помещается около 15 тысяч человек и ещё 60 тысяч на площади у собора). Условием своего участия в освящении храма Папа Иоанн Павел II поставил возведение рядом с ним больницы. Это обещание было ему дано, и понтифик лично заложил на поле поблизости от собора первый камень. Однако работы по возведению больницы были заморожены во время военно-политического кризиса 2002-2011 годов. Впоследствии они были возобновлены и завершены в 2014 году. Больница, на строительство которой было потрачено 21,3 миллиона долларов, была открыта в январе 2015 года.