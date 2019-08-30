В Китае хиротонисан второй епископ с Папским мандатом

28 августа — через два дня после хиротонии епископа Цзинина (Уланчаба) — в Китае был хиротонисан второй епископ, получивший Папский мандат. Им стал Стефан Сюй Хунвей из епархии Ханьчжун, расположенной на северо-западе страны, в провинции Шэньси. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Эта информация была подтверждена директором Ватиканского зала печати Маттео Бруни, который отметил, что хиротония нового иерарха состоялась в рамках Временного соглашения между Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой. Договорённость о назначении епископов была подписана в Пекине 22 сентября 2018 года, теперь она приносит зримые плоды во имя единства и гармонии.

Преосвященный Стефан Сюй Хунвей стал вспомогательным епископом Ханьчжуна. Торжественное богослужение прошло в праздничной обстановке, в присутствии всех католических иерархов провинции Шэньси.