В Казахстане впервые состоялась коронация статуи Девы Марии

7 июля 2023 г., в торжество Пресвятой Девы Марии Царицы Мира, главной покровительницы Церкви Казахстана, архиепископ Вацлав Депо возложил корону на статую Девы Марии в Озерном. По этому случаю Папа Франциск направил специальное письмо верующим Казахстана, сообщает Католическая информационная служба Центральной Азии.

Корона была изготовлена Мариушем Драпиковским из Польши, автором алтаря под названием «Звезда Казахстана», расположенного в Озерном. Это один из двенадцати алтарей в разных странах, создаваемых с целью объять все концы земли молитвой о мире во всем мире. Алтарь был освящен Папой Бенедиктом XVI в Риме в 2012 году, а затем привезен в Казахстан. Сама статуя, на которую была возложена корона, была подарена в 1991 году голландским священником Ниго Хоклендом.

В 1930-х годах депортированные в Озерное поляки очень голодали. Они молились по заступничеству Девы Марии. И неподалеку от деревни появилось озеро, полное рыбы. Это спасло многи от голодной смерти, и люди относятся к этому как к чуду.

Инициатива изготовления короны для статуи в Озерном исходила от простого польского шахтера. Корона сделана из драгоценностей, пожертвованных для этой цели польским народом.

Для участия в торжественном событии в Национальном Санктуарии в Озерном собрались католики из разных уголков Казахстана. Около 150 католиков накануне, 6 июля, совершили традиционное 30-километровое паломничество из Келлеровки в Озерное.

По случаю коронации Папа Франциск направил специальное письмо, в котором он призывает казахстанских верующих, «объединенных почитанием и любовью к Деве Марии в этом Святилище, где царствует Она, Царица мира, просить о мире, которого жаждет сегодняшний мир».