В Казахстане отменена смертная казнь

«Поздравляю Казахстан с решительным шагом на пути к отмене смертной казни»: такими словами президент Общины Святого Эгидия Марко Импальяццо приветствовал решение Республики Казахстан присоединиться ко Второму факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

23 сентября это важное решение озвучил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. С подписанием документа азиатская страна фактически отменяет смертную казнь после 17-летнего моратория.

Община Святого Эгидия сопровождает Казахстан на пути к отмене смертной казни с 2006 года, участвуя на международных встречах по вопросам справедливости и мира, пишет Марко Импальяццо: католическая организация «привержена поддержке этого процесса в будущем и намерена продолжать свою работу по освобождению мира от смертной казни».

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News