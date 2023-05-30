В Католической школе Новосибирска прозвучал последний звонок (+ ФОТО)

26 мая 2023 года для десяти выпускников 4 класса последний раз прозвенел звонок в стенах их любимой начальной Католической школы Рождества Христова. Дальше ребята переходят в другие школы, продолжают познавать и изучать мир, продолжают увлекательное, иногда с препятствиями, но тем не менее всегда захватывающее дух, путешествие длиною в жизнь.

«Идти дорогою добра», именно такое пожелание звучало в напутственных словах педагогов своим выпускникам. А учащиеся школы подготовили шуточные зарисовки из своей школьной жизни — кто в виде частушек, кто в виде сценок или песни.

«Выпускной» — это всегда немного грустный, но все же радостный праздник, поэтому было много улыбок и смеха. И все, конечно, пожелали удачи и успехов выпускникам!

Родители от себя зачитали трогательное благодарственное поздравление учителям и директору школы отцу Коррадо Трабукки OFM.

В заключение по традиции ребята посадили дерево на территории школы — в память о своем выпуске: нынче это была липа.

Всем желаем хороших каникул и прекрасных летних деньков!



Оксана Кондратьева