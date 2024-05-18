В католическом приходе Новокузнецка — новый настоятель (+ ФОТО)

15 мая 2024 г. общине новокузнецкого прихода св. Иоанна Златоуста был представлен новый настоятель — отец Илья Астапов. Напомним, Новокузнецк — город с полумиллионным населением, который считается южной столицей индустриального Кузбасса (официальная столица Кемеровской области — г. Кемерово).

Как пишет VK-паблик «Католики Новокузнецка», во время Святой Мессы генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко совершил акт передачи прихода новому настоятелю, поблагодарив за служение предыдущего настоятеля — о. Кшиштофа Корольчука, который продолжит пастырскую работу в Новосибирске.

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Отец Илья Астапов родился в Москве 20 февраля 1986 года.

С 2013 по 2018 год получал философское и богословское образование в Международной Семинарии св. Виталиана Папы в Италии, а затем при монастыре El Pueyo в Испании.

Вернувшись в 2018 году в Россию, продолжил изучение богословия в Высшей Католической Семинарии Мария — Царица Апостолов в Санкт-Петербурге (2020-2023 г.).

22 мая 2022 года был рукоположен в диаконы, а 24 июня 2023 года во священники. Оба рукоположения были совершены согласно византийскому обряду Епископом Иосифом Вертом, Ординарием для католиков византийского обряда в РФ.

Первоначально о. Илья осуществлял священническое служение в Новосибирске.

В мае 2024 декретом Преосвященного Иосифа назначен настоятелем двух католических приходов Новокузнецка при храме св. Иоанна Златоуста (молитвенное пространство под сводами этого храма вместе делят латинская и греко-католическая общины).

Является секретарем Ординария для католиков византийского обряда в России.

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«Сибирская католическая газета» присоединяется к добрым пожеланиям новому настоятелю, единственному католическому священнику в этом сибирском городе.