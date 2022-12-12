В «Каритас Преображенской епархии» прошел праздник, посвященный Дню святого Николая (+ ФОТО)

В минувшую пятницу, 9 декабря 2022 г., в Католическом центре «Каритас», расположенном в левобережной части Новосибирска, было много гостей. Поводом собраться стал один из всенародно-любимых зимних праздников – День Святого Николая.

Обычно на это традиционное мероприятие в конце года (перед Рождеством) сотрудники Каритас приглашают всех добровольцев, волонтеров, партнеров и спонсоров, чтобы поблагодарить их за помощь и поддержку. В этом году на празднике присутствовали представители мэрии г. Новосибирска и филиала комплексного центра Кировского района, партнеры из некоммерческого сектора и представители бизнеса, а также волонтеры и сотрудники Каритас.

Открыла праздничную программу директор «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске» сестра Дарья Рассказова, CSSE:

— Дорогие друзья! Кажется, совсем недавно мы принимали здесь поздравления в связи с 30-летием нашей организации. А между тем прошёл уже целый год. И теперь к своему возрасту мы гордо добавляем слово «более». Более 30 лет мы учим, воспитываем, кормим. Более 30 лет мы учим верить в чудо, потому что сами неоднократно становились свидетелями чудес: и в жизни нашей, и в жизни наших подопечных. Сегодня мы вновь открываем череду рождественских и новогодних праздников, ибо когда ещё верить в чудо, как не в Рождество. Этот год был сложным. И кажется, всем нам очень важна вера в чудо. Поэтому пусть в вашей жизни чудеса обязательно случатся, как случатся они, мы надеемся, и в жизни нашей страны, и в жизни всего мира.

В формате видеофильма на суд зрителей был представлен ГОДОВОЙ ОТЧЕТ организации. И хотя сестра Дарья предупредила, что в 5 минут невозможно полноценно вместить все 12 месяцев, но кадры фильма всё равно были полны настоящих чудес.



Так уж сложилось, что всегда в этот день воспитанники детских клубов Каритас показывают праздничный спектакль, и нынешний год не стал исключением. Зрители окунулись в детство и встретились со Снеговиком-почтовиком, которому выпала важная миссия – отнести письмо Деду Морозу.

Спектакль поставлен силами сотрудников Каритас и волонтеров. Педагоги и ребята сами писали сценарий, подбирали музыку и готовили костюмы, а волонтеры помогли с постановкой танцев и созданием декораций. Для ребят участие в спектакле – важное событие, они очень трепетно и ответственно подходят к подготовке и самому выступлению. Конечно же, юные актеры немного волновались, но несмотря на это спектакль получился замечательный – местами смешной, а местами очень трогательный. А кульминацией праздника стало появление «виновника торжества» – Святого Николая в ответ на троекратный призыв маленьких его участников с мешком, полным всевозможных сладких подарков.

В завершение торжественной части вечера ко всем собравшимся с архипастырским словом обратился президент «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске» Епископ Иосиф Верт. Он тепло поприветствовал всех присутствующих и поблагодарил юных артистов за их искреннее и живое творчество, за радость, которую они доставили всем зрителям своей постановкой. По словам Владыки, цифры из показанного ранее годового отчета впечатляют – сколько нуждающихся людей получили помощь! Отец Епископ выразил свою сердечную благодарность руководству, сотрудникам и помощникам организации «Каритас», пожелал ей в дальнейшем распространять в мире добро, а также призвал благословение Господне на всех, кто помогает этой структуре творить дела милосердия.

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Ну а потом был праздничный фуршет. И сверкающая огнями нарядная красавица-елка напоминала, что уже менее чем через три недели всех нас – гостей и хозяев, бедных и богатых, нуждающихся и спонсоров – ждет светлый праздник Рождества Христова!



Фото — ТВ «Кана»: