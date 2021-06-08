В Карелии сгорела церковь из фильма «Остров» режиссера Павла Лунгина
Бывшая изба, перестроенная в церковь для съемок фильма Павла Лунгина «Остров» на берегу залива Белого моря в пос. Рабочеостровск Кемского района Карелии, сгорела дотла.
«07.06.2021 г. в 17 часов 38 минут подразделения ГКУ РК “ОПС по Кемскому району” (шесть человек и две единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении по адресу п. Рабочеостровск, район улицы Портовая на берегу залива Белого моря. Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении местного пожарного отделения.
Здание декорации после выхода фильма на экраны стало местной достопримечательностью, однако было бесхозным. Кому оно помешало — неизвестно.
В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что пострадавших нет, причина возгорания пока не установлена.
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