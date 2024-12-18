В Калининграде пройдёт литургический практикум для министрантов

Западный деканат Архиепархии Божией Матери в Москве приглашает министрантов на литургический практический курс, который пройдет в приходе Святого Адальберта в Калининграде со 2 по 5 января 2025 года, сообщает Cathmos.ru.

Достойная литургия, в которую включаются миряне, деятельно и сознательно выполняющие различные служения — не только одна из главных забот в отдельных общинах, но и важное измерение единства поместной Церкви, участвующей в Божественном культе.

«Очередной практикум для министрантов поможет обновить и углубить теоретические знания из области литургики, приобрести и отточить практические навыки, а также ближе познакомиться, поделиться опытом с другими министрантами из нашей епархии», — говорит епископ Николай Дубинин, который примет участие в этой встрече. — «Программа предусматривает и неформальное общение, к которому располагает атмосфера Рождества и новогодних праздников».



(Более подробная информация — у декана Западного деканата о. Марека Колодейского: ksmarek123@gmail.com)