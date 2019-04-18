В Кафедральный собор Нью-Йорка вошел вероятный поджигатель

В здание собора Святого Патрика на Манхэттене зашел мужчина с канистрами бензина и с жидкостью для розжига, после чего был задержан, сообщила полиция Нью-Йорка. Инцидент произошел в среду 17 апреля около 19.55 по местному времени (02.55 утра четверга мск), — передает ТАСС.

По данным телекомпании NBC, задержанным оказался мужчина 37 лет. При задержании он разлил содержимое емкостей на дверь собора. При себе арестованный имел почти 15 литров бензина, две бутылки жидкости для розжига и две зажигалки. Полиция ведет допрос задержанного, который утверждает, что нес канистры с топливом, так как в его фургоне закончился бензин. При проверке машины его слова не подтвердились.

Собор Святого Патрика – католический храм в Нью-Йорке, построенный в 1878 г., выдающийся памятник неоготики. Собор внесён в реестр национальных исторических памятников США (англ. National Historic Landmark). Это самый большой построенный в неоготическом стиле католический храм США. Собор Святого Патрика имеет статус Кафедрального в архиепархии Нью-Йорка.