Разработана технология, позволяющая точнее интерпретировать находки библейских времен

Израильские ученые из четырех высших учебных заведений — Тель-Авивского университета, Еврейского университета в Иерусалиме, Университета Бар-Илан и Университета Ариэля — разработали технологию, которая позволит археологам идентифицировать обгоревшие материалы, обнаруженные при раскопках.

Метод основан на измерении магнитного поля, записанного и «запертого» в кирпиче по мере его горения и охлаждения и может определить, подвергался ли определенный предмет (например, сырцовый кирпич) обжигу до строительства здания или был обожжен при пожаре уже после строительства. Порой такая информация может иметь решающее значение для правильной интерпретации результатов.

На протяжении бронзового и железного веков основным строительным материалом в большинстве частей Земли Израиля был сырцовый кирпич, а жители других стран, например Месопотамии, где камень было трудно добыть, обжигали сырцовые кирпичи в печах, чтобы увеличить их прочность и долговечность. Об этом говорится в книге Бытия, когда описывается строительство Вавилонской башни: «И сказали друг другу: пойдем, сделаем кирпичи и обожжем их. И использовали кирпич вместо камня» (Бытие 11, 3)».

Применяя свой метод к находкам из древнего Гата (Телль-эс-Сафи в центральном Израиле), исследователи подтвердили библейские слова: «Примерно в это время Азаил, царь Арамейский, подошел, напал на Гат и захватил его. Затем он повернулся, чтобы напасть на Иерусалим» (4 Царств 12, 18). Ранее археологи считали описание этого события в Библии неточным.



Источник: Богослов.Ru