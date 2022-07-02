В июле общие аудиенции Папы Франциска приостановятся

Как и в предыдущие годы, в июле общие аудиенции по средам прерываются на время летних отпусков и каникул, передает Vatican News со ссылкой на Зал печати Святейшего Престола.

Традиционные встречи Папы Франциска с верующими и паломниками в Ватикане возобновятся в среду 3 августа.

С 23 февраля – после катехизических наставлений, посвящённых святому Иосифу Обручнику, – Епископ Рима размышлял на тему старости на примере выдающихся библейских персонажей, достигших преклонного возраста.