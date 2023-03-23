В Италии представили книгу «Пути веры. Искусство Андрея Есионова в 7 храмах Рима»

Издание, из 172-х страниц, посвящено выставке, которая проходила в прошлом году в храмах исторического центра Рима, сообщает телеканал «Культура».

Напомним, выставка «Пути веры» проходила в семи центральных церквях Рима, включая Пантеон. Проект был приурочен к Году семьи, объявленному Папой Римским Франциском. Тогда в итальянскую столицу Андрей Есионов привез восемь полотен на библейские сюжеты. Часть из них была написана специально для выставки.

Необычным стало и расположение экспозиции – чтобы увидеть все работы, необходимо было посетить семь главных католических храмов исторического центра Рима. В каждом из храмов были представлены картины и акварели Андрея Есионова на библейский сюжеты. В их числе работы «Тайная вечеря», «Благовещение», «Сотворение мира».

Есионов – один из немногих русских художников, получивших признание итальянских зрителей и искусствоведов. Часть картин, которые были представлены на выставке, останутся в Италии. «Благовещение» художник уже передал в дар Пантеону. Статьи для книги написали искусствовед Витторио Згарби, директор Пантеона Габриэлла Мусто, телеведущий Юлиан Макаров.

«Сегодня представляется книга, которую издательский дом «Пельчиньо» издал по прошествии выставки, которая была в эти сумасшедшие времена. Но она прошла, и картины, конечно, останутся. Картины несут какой-то свой индивидуальный код, а книга – это память. Память как раз о событиях, которые происходили, и книга очень интересная получилась. Я думаю, что эта частичка будет уже на самом деле памятью и в мировую культуру. Это здорово! Идеи были, но, скажем так, я их не педалировал. Получил письмо от настоятеля Пантеона с просьбой передать в дар картину, одну из картин, которая была написана к этой выставке – «Благая весть» – с целью, естественно, выставлять и показывать её людям. А Пантеон – это Мекка, то есть, и туризма, и паломников, это не просто музей, это храм. И, конечно, для меня честь. И я с удовольствием передал эту картину, эта передача официально произошла в декабре прошлого года. Я не знаю, как сейчас продолжаются беседы по поводу Ватикана. Но это не важно, важно, что сегодня день, который презентует книга. Книга – еще раз повторюсь, это память об этом событии. Италия не отпускает. Я завтра еду в музей археологии в Манн, речь идёт о персональной выставке тоже. И я понимаю, что идёт интерес со стороны Миланского музея, пока не буду говорить..но столько предложений….Италия и правда не отпускает», – рассказал художник Андрей Есионов.