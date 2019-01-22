Барабанная дробь в честь святого Себастьяна (ФОТО)

20 января жители испанского Сан-Себастьяна отмечали Тамборраду, праздник, посвященный покровителю города — Святому Себастьяну. В этот день в городе ежегодно проходит костюмированный парад барабанщиков.

Как сообщает официальный сайт туристического бюро Сан-Себастьяна, обычно это традиционное мероприятие начинается в полночь 19-го января — в это время на Площади Конституции поднимают баскский национальный флаг — и продолжается следующие 24 часа.

Фестиваль впервые прошел в Сан-Себастьяне в 1836 году. Сначала участники наряжались в различные карнавальные костюмы, однако вскоре перешли на облачение солдат, служащих в городе. Первые костюмы воспроизводили мундиры солдат батальонов «гипускоа», сражавшихся в войне за независимость, которые, в свою очередь, в точности повторяли мундиры солдат французской армии. Постепенно, с ростом популярности Тамборрады, в моду вошли и другие униформы.

Не встретить ни одного барабанщика 20 января в городе практически невозможно. В фестивале принимает участие больше 147 ансамблей, в распоряжении каждого — от 20 до 50 барабанов и от 50 до 100 бочонков, которые также используются в качестве ударных инструментов.

Праздник всегда заканчивается ровно в полночь в ночь на 21-е января.



Источник: ТАСС

Фото — AP Photo/ Alvaro Barrientos