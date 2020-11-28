В Индии совершено нападение на христиан, готовившихся праздновать начало Адвента: сотни человек ранены

Вооруженное нападение на индийских христиан произошло в 2 часа ночи 25 ноября 2020 года и продолжалось до утра, сообщает Седмица.ру со ссылкой на АsiaNews.

Христиане, собравшиеся с вчера по случаю начала Адвента, спали в общем шатре, когда подверглись нападению. Полиция отрицает факт насилия. Арун Панналал, президент Христианского форума Чхаттисгарха, по поводу атаки на христиан заявил: «Это нападения, связанные с запланированным заговором».

Сотни людей получили ранения на собрании христиан, готовящихся отметить начало Рождественского Адвента. Есть даже несколько неподтвержденных сообщений о смертях. Район инцидента изолирован, возможно, чтобы не допустить отъезда свидетелей, а полиция отказывается отвечать на звонки. Члены деревенской общины оцепили территорию и не разрешают никому входить, фотографировать или снимать видео.

Насилие произошло в деревне Синдхварам в Чхаттисгархе: с 2 часов ночи до утра толпа пьяных вооруженных людей нападала на палатку, где группы христиан, которые праздновали начало сезона Адвента, готовясь к Рождеству, устроились на ночлег накануне. В собрании приняли участие верующие из других деревень.

Аруну Панналалу, президенту Христианского форума Чхаттисгарха, удалось связаться с полицейским участком Гаджрала только в 6 часов утра 25 ноября. Полиция отрицает любое насилие. Пострадавших размещают в отделении полиции.

Члены Христианского форума Чхаттисгарха говорят, что, как только они узнали о нападении, они немедленно позвонили в полицию, но телефонные линии были отключены с 2 часов ночи до утра.

Район Чхаттисгарх печально известен серией актов насилия, ранее совершенных против христиан и других религиозных меньшинств.

В течение последних двух лет Арун Панналал обращался к главному государственному министру и министру внутренних дел. «Но мои просьбы, — сказал он в интервью AsiaNews, — не были приняты всерьез. Весь регион Бастар страдает от преднамеренных нападений на христиан. Это нападения, связанные с спланированным заговором. Правительство должно действовать немедленно, приказав провести тщательное расследование этого насилия».

Саджан К. Джордж, президент Всемирного совета индийских христиан (Gcic), осудил «жестокое нападение на христиан Чхаттисгарха, которое произошло сегодня в темноте этой ночи до рассвета». «Уязвимые христиане постоянно подвергаются преследованиям в Чхатисгархе. Ситуация ухудшается во время пандемии Covid-19, так что верующих угнетают и подавляют. В светской Индии они живут в страхе, опасаясь за свою жизнь», — отмечает Саджан К. Джордж. Президент Gcic напоминает: «Наша священная индийская конституция гарантирует свободу вероисповедания [ст. 25]. Почему же к нашим соплеменникам христианам относятся как к гражданам второго сорта?».