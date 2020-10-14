В Индии арестован священник-иезуит

10 октября в Индии был арестован 83-летний священник Стэн Своми из Общества Иисусова, из иезуитской провинции Джамшедпура. Как сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун, священник был перевезен в Мумбаи для допроса по фактам, связанным с делом «Эльгар Паришад» и восходящим к 2017 году.

Национальное агентство расследований (NIA) обвиняет священника в связях с маоистскими группами и в том, что своими высказываниями на манифестации в Пуне 31 декабря 2017 года он спровоцировал насилие в близлежащих селениях: это привело к вооруженному столкновению с индийскими силами безопасности, находившимися в этом районе с целью противодействия терроризму.

В течение последних 15 лет отец Стэн посвящал себя защите племенной общины адиваси и нес служение в иезуитском Центре социального действия. В прошлом ему уже вменяли то же самое «преступление», в его комнате дважды производили обыск.

Общество Иисусово выступило со специальным заявлением в защиту отца Стэна, отметив, что, как утверждает сам священник, он всегда соблюдал положения Конституции Индии и использовал исключительно мирные средства, чтобы выразить несогласие с притеснением адиваси. «Он всегда выступал против любых злоупотреблений со стороны государства и сил правопорядка, которые под предлогом борьбы с терроризмом завладевали землями без предварительного обсуждения с живущими на них общинами». Кроме того, отмечают иезуиты, их собрат собрал и обнародовал документацию о страданиях молодежи из коренного населения, о гонениях и арестах за попытку отстоять свои земли.

В настоящее время иезуит находится под арестом без права выйти под залог. «Мы, иезуиты, — пишут собратья Стэна Своми, — занятые в области образования и защиты прав бедных и слабых во всем мире, выражаем близость к отцу Стэну и другим защитникам прав человека в Индии, твердо осуждая его арест и требуя незамедлительного освобождения. Мы надеемся, что больше не будет никаких распоряжений о произвольных арестах и задержаниях в отношении порядочных граждан, уважающих закон».