В ходе общей аудиенции в среду Страстной недели Папа Франциск подчеркнул, что Господь проявил Свою истинную сущность на Кресте

В ходе общей аудиенции, прошедшей с среду Страстной недели, 8 апреля с.г., в форме видеотрансляции из Ватикана, Папа Франциск подчеркнул, что в эти тревожные по причине пандемии коронавируса времена среди вопросов, которые мы задаем, могут быть и вопросы о Боге: что Он делает перед лицом наших страданий? Где Он, если всё плохо? Почему бы Ему не решить наших проблем максимально быстро?

«Здесь нам поможет повествование о Страстях Иисуса, которое сопровождает нас в эти святые дни”, – отметил Папа, напомнив при этом, что народ ждал воинственного Мессию, который мог бы освободить его от врагов, добившись громкого триумфа. Вместо этого пришел Человек тихий и смиренный сердцем, призывавший к покаянию и милосердию. Толпа, которая сначала радостно приветствовала Его, возопила: «Да будет распят!». «Те, кто следовали за Ним, оказались растерянными и испуганными, и оставили Его. Вероятно, они думали: если у Иисуса всё так плохо складывается, то Он и не Мессия. Ведь настоящий Бог силен и непобедим», – указал Предстоятель Вселенской Церкви.

Кроме того, повествование о Страстях Христовых демонстрирует еще один удивительный факт. Римский сотник, свидетель страданий Иисуса на кресте, слышавший, как Он простил всех Своих мучителей и соприкоснувшийся с Его безграничной любовью, исповедал обратное тому, что говорили все прочие: «Подлинно человек сей был Сын Божий». Ища ответа на вопрос о подлинной идентичности Бога, мы обычно проецируем на Него наш успех, наше восприятие справедливости, наш гнев. «Однако Евангелие свидетельствует нам, что на самом деле Бог не такой. Он – совсем другой, и при этом мы не можем познать Его только своими усилиями. Вот поэтому Он Сам приблизился к нам, Сам вышел нам навстречу и именно в событии Пасхи раскрылся окончательно», – констатировал Понтифик.

«Где же Он раскрылся окончательно? На Кресте. Здесь мы узнаем черты Божьего Лика. Не будем забывать, братья и сестры, что Крест – это кафедра Бога. Нам будет полезно в молчании устремить взор на Распятие и разобраться, кем является наш Спаситель: Он не указывает пальцем даже на тех, кто Его распял; Он желает обнять всех без исключения; Он не подавляет нас откровением Своей славы, но отрекается от всего нас ради; Он любит нас не на словах, но жертвует для нас Своей жизнью в молчании; Он не принуждает нас, а освобождает; Он не относится к нам как к чужим, а принимает на Себя наше зло, берет на Себя наши грехи. Поэтому, чтобы освободиться от ложных мнений относительно Бога, давайте будем взирать на Распятие. А потом откроем Евангелие. В эти дни, когда все находятся на карантине дома, находятся в изоляции, возьмем в руки эти две вещи: будем созерцать Распятие и раскроем Евангелие. Это станет, скажем так, нашей домашней литургией, ведь в ближайшие дни мы не сможем пойти в церковь. Распятие и Евангелие!», – подчеркнул Папа.

Далее он напомнил, что когда после чуда умножения хлебов народ пришел ко Христу, чтобы провозгласить Его царем, Он тут же удалился. И когда нечистые духи свидетельствовали о Его Божественном величии, Он велел им умолкнуть. «Почему? Потому что Иисус не желал, чтобы Его неправильно поняли, не желал, чтобы народ отождествил истинного Бога, являющегося смиренной Любовью, с ложным богом, богом мира сего, устраивающим пышные зрелища и навязывающим себя силой», – сформулировал свой вывод Святейший Отец. Истинная идентичность Иисуса была торжественно провозглашена римским сотником, воскликнувшим: «Истинно Он был Сыном Божьим». Это произошло сразу же после того, как Иисус скончался на кресте, и тут уже невозможно было ошибиться: стало совершенно очевидным, что Бог всемогущ именно в любви, а не в чем-то другом. Это и есть Его природа, Он именно такой. Он есть Любовь.

Продолжая свою мысль, Святейший Отец напомнил, что всякое земное могущество проходит, а вот любовь остается. Именно Божья любовь, явленная в событии Пасхи, исцелила наш грех через прощение. Так произошел переход от смерти к жизни, от страха к доверию, от отчаяния к надежде. «Пасха убеждает нас, что Бог может абсолютно всё превратить в добро, что мы можем Ему безоговорочно доверять, а значит, в конечном итоге, всё будет хорошо. Вот почему в Пасхальное воскресенье нам было заявлено: ‘Не бойтесь!’. Тревожные вопросы о присутствии в мире зла не исчезают автоматически, но мы обретаем в Воскресшем тот надежный плот, который позволяет нам не утонуть», – сказал Преемник Святого Петра.

В заключение он еще раз напомнил, что, пожертвовав Своей жизнью на кресте, Иисус победил и нашу смерть. «Из отверстого Сердца Распятого изливается Божья любовь, достигая каждого из нас. Мы получаем шанс изменить течение нашей жизни, приближаясь к Нему, принимая от Него даруемое Им спасение. Так откроем же Ему в молитве всю нашу душу. (…) Разрешим Его взгляду остановиться на нас. И тогда мы поймем, что мы не одиноки, что нас любят, ибо Бог не покидает нас и не забывает о нас никогда. С этой мыслью я желаю вам благословенной Страстной недели и благословенной Пасхи», – подвел итог своей катехезы Папа Франциск.

По материалам Vatican News