В халдейском католическом соборе Багдада (Ирак) прошла встреча христианского и мусульманского духовенства

В халдейском католическом соборе Багдада (Ирак) прошла встреча христианского и мусульманского духовенства с главным посланием «Дева Мария объединяет нас», сообщает «Седмица» со ссылкой на Fides.

«Дева Мария уникальна тем, что объединяет христиан и мусульман», – возгласил Патриарх Халдейской Католической Церкви кардинал Луис Рафаэль Сакко, выступая в собрании христианского и мусульманского духовенства, проходившем 24 февраля в Латинском соборе Святого Иосифа в Багдаде, с изваянием Богородицы в центре зала. Это очередное мероприятие в рамках исламско-христианского диалога посетили шиитские священнослужители из Наджафа и члены суннитского судебного совета Багдада. В ходе вечернего собрания на тему «Дева Мария объединяет нас» звучали отрывки из Евангелия и Корана, а также речи о положении женщин.

В своем выступлении Патриарх Сакко подчеркнул, что доктринальные различия между христианством и исламом в области почитания Пресвятой Девы Марии могут быть «объективно оценены и поняты» на основе искреннего уважения и взаимопонимания религий. «В христианском наследии и опыте личность Пресвятой Девы Марии нераздельно соединена с тайной Христа, – указал Патриарх. – Ее роль и величие признаются и прославляются через Ее отношения со своим Сыном и неразлучность с Ним. Вера и надежда Пресвятой Девы Марии питаются ее абсолютной верой Богу и полной преданностью Ему». Касаясь «исламской мариологии», Патриарх отметил, что Коран несколько раз упоминает Деву Марию и посвящает Ей целую суру. Священная книга ислама признает девственность Матери Христа и ее непорочную чистоту. В Коране упоминаются все этапы жизни Марии: Благовещение, ее беременность, рождение Иисуса, Сретение в храме и Успение. Предстоятель Халдейской Католической Церкви также напомнил, что «Дева Мария занимает особое место в исламском народном поклонении, ибо мусульманские женщины с особым почитанием, верой и надеждой посещают Богородичные святыни».

В завершение своего выступления Патриарх Сакко подчеркнул, что «христианство считает мужчину и женщину созданными по образу и подобию Божьему, а потому наделенными равным достоинством и равными правами». «Христианство отвергает полигамию, – напомнил Патриарх, – поскольку оно противоречит Божьему плану, проявленному в сотворении мира. Бог мог бы дать Адаму несколько жен в спутницы, однако дал одну лишь Еву. Христианство уважает установленный Богом порядок творения и считает полигамию противоречащей человеческой природе и воле Господней. Христианство считает брак мужчины и женщины основой порядка и гармонии в обществе».