В Госдуме прорабатывают вопрос о передаче РПЦ икон из музеев

Заместитель председателя думской межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов сообщил о готовящихся поправках в законы, которые позволят безвозмездно передать Русской Православной Церкви иконы из музеев, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Как известно, в музеях в запасниках находятся десятки тысяч икон, которые недоступны верующим и их никто не видит. Сейчас совместно с патриархией через внесение изменений в федеральный закон «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ» мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование Церкви икон», — сказал журналистам депутат.

Он отметил, что при этом предлагается исходить из следующих условий: «поскольку иконы, находящиеся в музеях, это национальное достояние, которое находится в собственности государства, значит необходимо, чтобы обязательства по реставрации и охране этих икон оставались функциями государства».

Депутат напомнил о недавнем прецеденте, когда икона «Троица» преп. Андрея Рублева впервые после революции была доставлена в Троице-Сергиеву лавру.



Фото: Олег Варов / foto.patriarchia.ru