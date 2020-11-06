В Госдуме предложили ввести режим ЧС в Новосибирской области из-за COVID-19

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил объявить режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID регионах. «Ранее стало известно, что в Новосибирской области приостановили оказание плановой медицинской помощи, так как все силы врачей брошены для организации помощи пациентам с COVID-19. Не удивлен таким сообщениям»,— сообщил он в своем Telegram-канале. Он заявил, что пандемия обозначила проблемы здравоохранения.

Если верить сообщениям, то пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и тех, кому нужна стоматологическая помощь, без врачей не оставят. Но даже частичный отказ от плановой медпомощи — это чрезвычайная мера, и, если ее вводят, значит должен быть объявлен режим чрезвычайной ситуации»,— сказал он.

Сергей Миронов отметил, что «по действующей классификации, если пострадавших от ЧС более 500 человек, то это ЧС федерального уровня».

«Напомню, в Новосибирской области за время пандемии умерли уже более 600 человек, в больницах находятся более 5,5 тыс. человек. Понятно, что новых больниц за короткий срок особенно в условиях наступившей в Сибири зимы не построить. Тем не менее, введение режима ЧС позволит задействовать материально-технические и финансовые резервы из региональных и федеральных чрезвычайных фондов. В частности, можно будет задействовать подразделения медицины катастроф, спасателей и военных, у которых есть собственные медицинские службы и мобильные госпиталя»,— сказал он.

Ранее минздрав Новосибирской области сообщал, что из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи по большинству направлений.

По данным областного оперштаба на утро 6 ноября, в регионе выявлен 18 381 случай коронавирусной инфекции (+176 за сутки), в том числе у 1 181 ребенка, выздоровело 15 124 пациента (+171 за сутки), умерли 612 человек (+3 за стуки). В отделениях реанимации находятся 106 человек, на ИВЛ — 26 пациентов. В инфекционных стационарах Новосибирска находится 3 907 пациентов с COVID-19, в больницах районов области — 1 626 пациентов.



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