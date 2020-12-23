В Германии пройдет рождественский флешмоб

Евангелическая Церковь на севере Германии пригласила верных 24 декабря спеть «Stille Nacht» в 20 часов с балкона или из окна; к этому начинанию присоединились и католики. Для страны, где введены жесткие карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19, это должно стать особым знаком надежды, а также поддержки для тех, кто останется в эту ночь в одиночестве.

Известная рождественская песня «Stille Nacht» («Тихая ночь») впервые прозвучала в 1818 году в исполнении ее авторов Франца Ксавера Грубера и Йозефа Мора в церкви Св. Николая в местечке Оберндорф близ Зальцбурга. Именно оттуда «Stille Nacht» начала своё кругосветное путешествие.

Франц Ксавер родился 25 ноября 1787 года в семье ткачей в Верхней Австрии и был пятым из шестерых детей. Как и отец, он должен был научиться ткацкому делу, но с юных лет почувствовал тягу к музыке. Талант мальчика разглядел маэстро Андреас Петерлехнер, который и давал Францу первые уроки музыки. В 18 лет Грубер продолжил музыкальное образование у органиста города Бургхаузена Георга Хардоблера. С согласия отца он поступил в училище, готовившее учителей младших классов, и в 1807 году начал работать в школе Арнсдорфа. Одновременно он занял должность органиста и ризничего.

Год спустя Франц Ксавер женился на вдове своего предшественника и переехал в дом ризничего. С 1816 года он служил также в приходе Оберндорфа, в трех километрах от дома. С 1835 года вплоть до смерти – в 1863 году — Грубер был органистом в приходской церкви Халляйна.

Он также обучал певчих из хора и перерабатывал для мужских голосов известные произведения итальянской оперы. Однако славу ему принесла только песня «Stille Nacht», написанная для двух голосов и гитары и исполненная впервые на Рождественской Мессе в церкви Св. Николая. Автор текста – Йозеф Мор. Существует только одна переписанная версия этого произведения – 1848 года. Она хранится в архивах Зальцбурга. Несколько лет назад рукопись была отреставрирована.

Есть и множество последующих версий, некоторые пера самого Грубера: для двух солистов, хора, а также органа и оркестра. По всей вероятности, мастер органов из Циллерталя Карл Маурахер услышал эту песню в 1819 году во время ремонта органа в Арнсдорфе и занялся её распространением в Тироли. А братья Штрассер из Циллерталя спели её на лейпцигской ярмарке в 1832 году. Там её услышал Роберт Фризе, в свою очередь опубликовавший песню в Дрездене. С этого момента она получила распространение как «народная тирольская песня».

Франц Ксавер Грубер написал также несколько Месс (в том числе Мессу бракосочетания), музыку для вечерни, литаний, множество религиозных и светских песен и несколько «лендлеров» (деревенских танцев в размере три четверти или три восьмых) для гитары, цитры и псалтерия – старинного струнного инструмента.



Источник: Vatican News