В Facebook появилась кнопка «помолиться». Пока она доступна только в США

В США ввели новую опцию для пользователей, которая позволяет верующим молиться в Facebook. Данная функция также будет использоваться для таргетирования рекламы, сообщает портал invictory.com со ссылкой на Reuters и slovoproslovo.info.

В компании выяснили, что в течение пандемии люди просили друг друга молиться и поэтому решили создать инструмент, который поможет объединить людей, которые нуждаются о тех, кто мог бы за них молиться.

Эта услуга проходила тестирование в нескольких религиозных сообществах почти год. В мае она стала доступна для всех групп в США.

Функция работает следующим образом: на странице появляется кнопка, которой пользователь может отреагировать на чью-то просьбу: «Я помолился». Когда нажимается кнопка под сообщением отображается имена тех, кто помолился.

Когда кто-то выбирает нажать кнопку «Я помолился», то соцсеть напомнит в следующий день о молитве. Также, когда публикуется запрос на молитву, то участники группы могут указать молящихся оставить комментарий, или написать сообщение лично.

Искусственный интеллект соцсети сможет использовать собранные данные для персонализации рекламы. Речь идёт о том, что действия пользователей будут классифицироваться и это будет влиять на то, какую рекламу они будут видеть у себя на странице. Рекламодатели смогут более чётко нацеливать рекламу, используя содержание просьб о молитве и реакции на них.

Религиозные деятели в США поддержали нововведение, но выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности публикаций с просьбами о молитве, а также непонятное дальнейшее использование собранных данных. Лидеры церквей выразили недовольство тем, как Facebook цензурирует сообщения и недостаточно борется с реальным разжиганием ненависти на почве религии.