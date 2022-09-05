В Епархии Св. Иосифа в Иркутске торжественно отпраздновали годовщину освящения кафедрального собора (+ ФОТО)

В воскресенье, 4 сентября 2022 г., верные Епархии Святого Иосифа в Иркутске отметили 22-ю годовщину освящения своего главного храма — Кафедрального собора Непорочного Сердца Божьей Матери, а также 5-летие со дня коронации фигуры Фатимской Божьей Матери.

По сообщению паблика «Приход Непорочного Сердца Божьей Матери», эту радость с иркутскими католиками разделил почетный митрополит Минско-Могилёвский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, а также сёстры-монахини из разных приходов этой самой восточной российской католической епархии, которые собрались на духовные упражнения.

Кроме того, после торжественной Мессы почётный гость прихода по случаю начала нового учебного года освятил учебные принадлежности школьников и студентов.

А затем монс. Тадеуш Кондрусевич вместе с ординарием Иркутской епархии епископом Кириллом Климовичем преподнесли детям особое благословение.

Подробнее о событии рассказывает фоторепортаж: