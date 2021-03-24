В Египте был найден древний монастырь: возможно, самый старый в мире

В Египте были найдены остатки древнего монастыря, который, возможно, является самым старым из известных христианских монастырей в мире, сообщает Catholic.by.

По мнению археологов, христианские монахи должны были здесь жить еще в 350 году.

«Это уникальное открытие, подтверждающее столь раннее существование организованных монастырских общин на окраинах Римской империи», — подчеркивает археолог Виктор Гика, ответственный за раскопки, периодически проводимые с 2009 года группой франко-норвежских исследователей в сотрудничестве с Министерством туризма и древностей в Египте.

Руины древнего монастыря находятся в оазисе аль-Бахария, что в 370 км к юго-западу от Каира.

Археологи обнаружили то, что когда-то было монастырскими кельями, остатки трех церквей, надписи на греческом языке, а также множество глиняных сосудов и масляных ламп из стекла. Ученые отмечают, что в те времена стекло считалось довольно дорогим материалом.

Археологи отмечают, что жизнь в этом месте кипела через пару десятилетий после того, как император Константин узаконил христианство в Римской империи, частью которой был Египет. Пик развития монастыря пришелся на V-VI вв.

Норвежский археолог подчеркивает, что ближайшие монастыри аналогичного периода находятся на расстоянии от 2,4 до 3,8 тыс. километров от аль-Бахари. Таким образом, открытый им монастырь является наиболее изолированным, что говорит о популярности в этом регионе жизни отшельников, или христианских отшельников.

Археологи также обнаружили греческие надписи, из которых ученые черпают информацию о монашеской жизни в египетском монастыре. Некоторые тексты содержат цитаты из произведений Евагрия Понтийского, одного из самых известных отцов-отшельников. Также была найдена керамическая табличка с письмом, которая относится к путешествию одного из монахов в Константинополь, что указывает на то, что монастырь был связан с миром, и его жители могли путешествовать на большие расстояния.

В результате раскопок стали известны и некоторые подробности повседневной жизни общины. Они свидетельствуют, что каждый из монахов жил в отдельной комнате и был изолирован от других. Отшельники собирались только по вечерам в субботу, воскресенье и в праздничные дни для общего литургического пения и на обедах.

Они занимались, среди прочего, виноделием, животноводством и торговлей.

Виктор Гика отметил, что из-за сложных погодных условий в этом районе раскопки будут недоступны для туристов. После того, как ученые закончат свои исследования, исторический объект каким-то образом будет повторно покрыт.