В Думу внесен законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России

Группа депутатов и сенатор внесли в Государственную Думу законопроект, согласно которому вводится запрет для иностранных граждан пользоваться программами суррогатного материнства на территории России.

Документ (1191971-7) опубликован в базе данных Госдумы в пятницу, передает «Интерфакс».

Законодательная инициатива вносит ряд изменений в Семейный кодекс, законы об охране здоровья, актах гражданского состояния и о гражданстве РФ, связанных с суррогатным материнством и гражданством детей, рожденных суррогатными матерями.

Согласно изменениям, предлагается установить, что хотя бы один из будущих родителей или одинокая женщина, воспользовавшиеся программой суррогатного материнства на территории России, должны иметь российское гражданство. При этом инициатива предусматривает, что рожденный в России по программе суррогатного материнства ребенок в любом случае приобретает гражданство РФ по рождению.

Также законопроект закрепляет, что биологических родителей могут записать официальными родителями только с согласия суррогатной матери, которая выносила ребенка.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас российские власти не всегда могут полноценно отслеживать судьбу детей, рожденных суррогатными матерями, поскольку родители-иностранцы регистрируют рождение в консульстве своего государства. Авторы приводят в записке ряд резонансных уголовных дел о торговле людьми и причинении смерти по неосторожности, связанных с суррогатным материнством в России для иностранцев. Обязательное получение гражданства РФ детьми, рожденными суррогатными матерями в России, по мысли авторов, должно позволить государству контролировать их судьбу.

«Введение полного запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства на суррогатное материнство на территории России никоим образом не ущемит их право на получение медицинской помощи и не вступает в противоречие с международно-правовыми обязательствами РФ», — отмечается в пояснительной записке.

В Русской Православной Церкви приветствовали инициативу парламентариев и призвали Госдуму будущего созыва поддержать этот законопроект.

«Нас, православных христиан, все семейное сообщество и граждан России, не может не радовать такая инициатива, направленная на спасение детей. Мы искренне благодарны и всячески поддерживаем авторов, экспертов разработчиков законопроекта, всех политических и общественных деятелей, кто поднимал эту проблему, освещал в СМИ и социальных сетях и поддерживает введение скорейшего запрета на вывоз детей за пределы России под видом суррогатного материнства», — говорится в заявлении главы патриаршей комиссии по вопросам семьи священника Федора Лукьянова